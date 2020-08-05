 Германия окажет Ливану всестороннюю помощь | Новости из Германии о Германии | DW | 05.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Германия окажет Ливану всестороннюю помощь

Уже на следующий день после взрывов в порту Бейрута в Берлине начали реализацию программы помощи Ливану. При МИД ФРГ создан специальный кризисный штаб.

Спасатели в Бейруте

Спасатели в Бейруте

После разрушительных взрывов в порту Бейрута правительство Германии и немецкие гуманитарные организации начали в среду, 5 августа, комплекс мероприятий по оказанию помощи. Руководство страны заявило о всесторонней поддержке Ливана. Германия сделает все возможное, чтобы помочь ливанцам, написал федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) указала, что Ливан может рассчитывать на "помощь и поддержку федерального аправительства".

При МИД Германии создан специальный кризисный штаб. По данным представителя министерства, в центре его работы стоят три темы: помощь немцам, проживающим в Ливане, рассмотрение заявок ливанского правительства на оказание помощи, а также обеспечение полноценной работы посольства ФРГ в Ливане

По просьбе ливанского правительства в Бейрут направлена группа спасателей немецкой Службы технической помощи в составе 47 человек. Кроме того, туда же будут направлены специалисты для обеспечения бесперебойной работы посольства Германии. В Ливане, по заявлению представителя МИД ФРГ, проживает значительное число немцев. Пока нет точных данных о том, кто из них и в какой мере нуждается в помощи после взрывов.

Красный Крест и бундесвер готовы направить помощь в Ливан

Генеральный секретарь Общества Немецкого Красного Креста (ОНКК) Кристиан Ройтер (Christian Reuter) заявил о том, что обсуждает с федеральным правительством участие организации в оказании помощи Ливану. По его словам, многие больницы в Бейруте "безнадежно переполнены".

По данным министерства обороны, бундесвер готов направить в Ливан аэромобильные госпитали.

Поддержку Ливану Германия окажет и на уровне спасательных миссий Евросоюза. Как заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидис, ЕС готов в ближайшее время послать в Ливан более ста спасателей из разных стран Евросоюза. Об участии в этой миссии уже объявили Германия, Греция, Нидерланды, Польша, Франция, Чехия.

Смотрите также:

Смотреть видео 26:08

Помоги, или Как работают спасатели в России. Европа в фокусе

  • Церковная башня над руинами

    Италия после землетрясения

    Церковная башня над развалинами

    24 августа в 3.36 утра в центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощущались в провинциях Лацио, Умбрия и Марке. Стихия застала людей спящими. Разрушения особенно сильны в деревне Аматриче с населением 2600 человек, где удара стихии не выдержало множество зданий. Только церковная башня возвышается над руинами.

  • Плачущая женщина на фоне развалин

    Италия после землетрясения

    Руины и слезы

    В числе жертв разрушительного землетрясения в Аматриче - местные жители и туристы. Среди них - группа детей, которые проводили здесь летние каникулы. Подземные толчки ощущались в 150 километрах от Рима. Папа римский Франциск выразил соболезнование семьям погибших. По словам понтифика, его глубоко тронула новость о том, что среди пострадавших оказались дети.

  • При разборе завалов

    Италия после землетрясения

    Когда-то самая красивая деревня Италии

    Аматриче с ее средневековыми постройками в центральной части в прошлом году была названа самой красивой деревней Италии. Но именно старые каменные стены рассыпались от землетрясения на мелкие куски. Из-за того, что дома стояли слишком близко друг к другу, отмечает сотрудник немецкой службы технической помощи (THW) Ульф Лангемайер (Ulf Langemayer), многие люди погибли, задохнувшись под обломками.

  • Спасатель несет корзину с булочками

    Италия после землетрясения

    Солидарность с итальянцами

    Сотни спасателей и волонтеров пытаются помочь жертвам землетрясения. Поддержка приходит и из-за рубежа. Президент США Барак Обама предложил помощь итальянцам в проведении спасательных работ и в восстановлении разрушенных населенных пунктов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телеграмме, адресованной главе правительства Италии Маттео Ренци, написала, что "картина разрушений шокирует".

  • Спасатели разбирают завалы

    Италия после землетрясения

    Число жертв растет

    Спасатели продолжают поиски людей, выживших под завалами. День и ночь не прекращаются спасательные работы в городе Пескара-дель-Тронто, который оказался в числе населенных пунктов, наиболее пострадавших от землетрясения. На этом снимке - инженер, показывающий спасателям, где лучше осуществлять поиск, чтобы избежать дальнейшего обрушения здания.

  • Жертвы землетрясения в Аматриче

    Италия после землетрясения

    Выжившие? Шансов все меньше

    Чтобы отыскать под завалами как можно больше выживших, спасательные работы проводятся при помощи сейсмографов, способных распознавать звуки и шумы, которые могут издавать находящиеся под обломками зданий люди. Но время идет, после четырех суток без воды и еды у тех, кто находится под завалами, остается все меньше шансов на спасение. Однако чудеса все же случаются. И надежда еще жива.

  • Инфографика

    Италия после землетрясения

    125 землетрясений в Италии, начиная с 1900 года

    С 1900 года по сегодняшний день в Италии произошли 125 значительных землетрясений. 12 из них - в течение последних 16 лет. Землетрясение магнитудой 6,2 (24 августа 2016 года) было одним из самых мощных за последнее столетие. Самые сильные колебания земной поверхности Италия пережила в 2009 году. Тогда в городе Л´Акуила были зарегистрированы подземные толчки силой 6,3 балла по шкале Рихтера.

    Автор: Лилиана Бек, Наталья Позднякова


Аудио- и видеофайлы по теме

Когда зеваки мешают спасателям  

Горноспасательная служба  

Реклама

Самые читаемые

Тихановская попросила Меркель призвать Лукашенко к честным выборам  

Число погибших при взрывах в Бейруте выросло до 100 человек  

Власти Ливана объявили Бейрут зоной бедствия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно