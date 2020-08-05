Германия окажет Ливану всестороннюю помощь

После разрушительных взрывов в порту Бейрута правительство Германии и немецкие гуманитарные организации начали в среду, 5 августа, комплекс мероприятий по оказанию помощи. Руководство страны заявило о всесторонней поддержке Ливана. Германия сделает все возможное, чтобы помочь ливанцам, написал федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) указала, что Ливан может рассчитывать на "помощь и поддержку федерального аправительства".

При МИД Германии создан специальный кризисный штаб. По данным представителя министерства, в центре его работы стоят три темы: помощь немцам, проживающим в Ливане, рассмотрение заявок ливанского правительства на оказание помощи, а также обеспечение полноценной работы посольства ФРГ в Ливане

По просьбе ливанского правительства в Бейрут направлена группа спасателей немецкой Службы технической помощи в составе 47 человек. Кроме того, туда же будут направлены специалисты для обеспечения бесперебойной работы посольства Германии. В Ливане, по заявлению представителя МИД ФРГ, проживает значительное число немцев. Пока нет точных данных о том, кто из них и в какой мере нуждается в помощи после взрывов.

Красный Крест и бундесвер готовы направить помощь в Ливан

Генеральный секретарь Общества Немецкого Красного Креста (ОНКК) Кристиан Ройтер (Christian Reuter) заявил о том, что обсуждает с федеральным правительством участие организации в оказании помощи Ливану. По его словам, многие больницы в Бейруте "безнадежно переполнены".

По данным министерства обороны, бундесвер готов направить в Ливан аэромобильные госпитали.

Поддержку Ливану Германия окажет и на уровне спасательных миссий Евросоюза. Как заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидис, ЕС готов в ближайшее время послать в Ливан более ста спасателей из разных стран Евросоюза. Об участии в этой миссии уже объявили Германия, Греция, Нидерланды, Польша, Франция, Чехия.

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