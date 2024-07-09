Германия расширила перечень военной помощи Украине

Среди прочего Берлин предоставил Киеву ракеты и запчасти к ЗРК Patriot, боеприпасы к танкам Leopard 1 и дроны Vector.

Правительство Германии в понедельник, 8 июля, обновило список поставляемых Украине вооружений , подтвердив передачу третьей системы противовоздушной обороны Patriot.

Согласно перечню, помимо самого зенитно-ракетного комплекса Patriot с запчастями и ракетами-перехватчиками к нему, Киев получил от Берлина боеприпасы для боевых танков Leopard 1, две радиолокационные станции TRML-4D, 9 тысяч снарядов к самоходным зенитным установкам Gepard и 55 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

В список также вошли 30 разведывательных дронов Vector, 200 мобильных средств глушения дронов, 10 надводных дронов, четыре танка разминирования Wisent 1 и одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запчастями.

Кроме того, Германия отправила в Украину 39 терминалов спутниковой связи, 10 бронеавтомобилей, сотни единиц стрелкового оружия и патронов к нему, а также другое военное снаряжение.