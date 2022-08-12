Германия приостановила миссию бундесвера в Мали

Германия завершает миссию бундесвера в Мали "до дальнейшего уведомления". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны ФРГ в Берлине в пятницу, 12 августа.

Причиной такого решения были названы разногласия с правительством североафриканской страны, конкретно: очередной отказ в праве на перелет для перевозки нового персонала. Это право не было предоставлено, несмотря на соответствующее обещание правительства Мали.

Действия военного правительства Мали препятствуют работе в рамках миссии ООН, пояснили в Минобороны Германии. "Плановая смена персонала в таких условиях невозможна - это влияет на нашу работу", - подчеркнул представитель германского министерства, добавив, что безопасность военнослужащих имеет приоритет.

Как пояснил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), Берлин по-прежнему готов к участию в миссии в Мали, однако для этого должны быть соблюдены определенные условия.

Участие бундесвера в миссии ООН в Мали

Вечером 29 июня в Нью-Йорке Совет Безопасности ООН продлил миротворческую миссию MINUSMA в Мали еще на год. Тринадцать из 15 членов самого влиятельного органа ООН проголосовали "за" - Китай и Россия воздержались. В конце мая, после переговоров министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock) в Мали, правительство и парламент ФРГ приняли решение продлить участие бундесвера в составе этой миссии.

На данный момент германский бундесвер задействует в миссии MINUSMA более 1000 своих солдат.

Между тем работа миротворцев в Мали осложняется рядом обстоятельств, связанных с напряженностью в отношениях между этой западноафриканской страной и ее международными партнерами и активизацией в стране экстремистских группировок.

После военного переворота в мае 2021 года в стране правит военная хунта, поддерживающая тесные связи с Россией и пользующаяся услугами ЧВК Вагнера, бойцов которой в Мали называют "военными консультантами".

В феврале 2022 года Париж на фоне напряженности в отношениях между французскими властями и военной хунтой, находящейся у власти в Мали, объявил о решении завершить там операцию "Бархан" и военную операцию "Такуба", в которой под командованием Франции участвуют несколько других европейских стран.

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