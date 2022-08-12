 Германия приостановила миссию бундесвера в Мали | Новости из Германии о Германии | DW | 12.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Германия приостановила миссию бундесвера в Мали

Причиной прекращения миротворческой деятельности бундесвера в Мали Минобороны ФРГ назвало отказ североафриканской страны предоставить право на перелет для перевозки нового персонала.

Во время визита в Мали главы МИД ФРГ Анналены Бербок, май 2022 года

Во время визита в Мали главы МИД ФРГ Анналены Бербок, май 2022 года

Германия завершает миссию бундесвера в Мали "до дальнейшего уведомления". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны ФРГ в Берлине в пятницу, 12 августа.

Причиной такого решения были названы разногласия с правительством  североафриканской страны, конкретно: очередной отказ в праве на перелет для перевозки нового персонала. Это право не было предоставлено, несмотря на соответствующее обещание правительства Мали.

Действия военного правительства Мали препятствуют работе в рамках миссии ООН, пояснили в Минобороны Германии. "Плановая смена персонала в таких условиях невозможна - это влияет на нашу работу", - подчеркнул представитель германского министерства, добавив, что безопасность военнослужащих имеет приоритет.

Как пояснил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), Берлин по-прежнему готов к участию в миссии в Мали, однако для этого должны быть соблюдены определенные условия.

Участие бундесвера в миссии ООН в Мали

Вечером 29 июня в Нью-Йорке Совет Безопасности ООН продлил миротворческую миссию MINUSMA в Мали еще на год. Тринадцать из 15 членов самого влиятельного органа ООН проголосовали "за" - Китай и Россия воздержались. В конце мая, после переговоров министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock) в Мали, правительство и парламент ФРГ приняли решение продлить участие бундесвера в составе этой миссии. 

На данный момент германский бундесвер задействует в миссии MINUSMA более 1000 своих солдат.

Между тем работа миротворцев в Мали осложняется рядом обстоятельств, связанных с напряженностью в отношениях между этой западноафриканской страной и ее международными партнерами и активизацией в стране экстремистских группировок.

После военного переворота в мае 2021 года в стране правит военная хунта, поддерживающая тесные связи с Россией и пользующаяся услугами ЧВК Вагнера, бойцов которой в Мали называют "военными консультантами".

В феврале 2022 года Париж на фоне напряженности в отношениях между французскими властями и военной хунтой, находящейся у власти в Мали, объявил о решении завершить там операцию "Бархан" и военную операцию "Такуба", в которой под командованием Франции участвуют несколько других европейских стран.

Смотрите также:

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Автопортрет художника с сыном

    Питер Хьюго любит фотографировать аутсайдеров: бродяг, попрошаек, наркоманов. Собственно и себя, белокожего африканца, он считает аутсайдером. На этой фотографии - он сам вместе со своим сыном. Одна из тем, которая его интересует, - критический взгляд на воспитание детей в стране, где долго царил режим апартеида.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Без клише

    Туман, дерево, спящий под ним человек… Эта фотография сделана в парке Green Point Common в Кейптауне, который другие фотографы часто изображают как солнечное, оживленное место. А работа Питера Хьюго передает одиночество и бесприютность. Дерево символизирует ЮАР, которая, несмотря на экономический рост, еще не преодолела все проблемы и несет на плечах тяжелый груз истории.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Что нас объединяет

    Что такое семья? Какие хрупкие взаимоотношения объединяют людей в обществе? Что их разделяет? Ответы на эти вопросы пытается найти Питер Хьюго в своей серии фотографий под названием "Kin", что означает "родство", "родня", "клан".

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Дома в Соуэто

    Этот натюрморт из серии фотографий "Kin" был снят в Соуэто, окраине Йоханнесбурга, где проживает чернокожее население. Пепельница, пачка сигарет, банкнота и несколько монет, два пульта дистанционного управления для телевизора на потертой салфетке. Эта грустная, почти жалостливая картина передает чувство одиночества и безысходности.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Гиены и люди

    Это фотография из серии "Гиена и другие люди". Чтобы заснять ее, Питер Хьюго путешествовал по Нигерии с бродячими укротителями гиен, которые зарабатывают себе на жизнь, развлекая людей своими номерами. Фотографии документируют парадоксальное смешение городских пейзажей и дикой природы, а также доминирование человека над укрощенными животными.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    На такси с обезьяной

    Во время путешествия по Нигерии Питер Хьюго побывал и в Кано, на севере страны. Там он стал свидетелем забавной сцены, когда вся группа укротителей гиен вместе с гиенами, питонами и обезьянами уместилась в одном такси.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Следы колониализма

    Ботсвана была британской колонией, а в 1966 году стала независимой страной. Ее правовая система до сих пор сохранила британские традиции и символы. Поэтому судьи носят парики и мантии, как во времена колониализма. На этой фотографии из серии "Судьи Ботсваны" изображен судья Моатлходи Марумо.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Киноиндустрия в Нигерии

    Киноиндустрия Нигерии является третьей по величине в мире после США и Индии. Какие темы освещают местные продюсеры? Какой изображает эту страну ее поп-культура? Эти вопросы послужили отправной точкой для серии "Nollywood", представляющей портреты нигерийских актеров.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    В фокусе - индивидуальность

    Для этой серии Питер Хьюго фотографировал своих друзей. Он отредактировал фотографии так, что особенно отчетливо проявился эффект, который производит содержащийся в коже пигмент меланина. В результате стали видны, например, подкожные сосуды или поражения кожи. Различия между темной и светлой кожей ушли на второй план, отчего еще более ярко проявилась индивидуальность портретируемых людей.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    После геноцида

    В 1994 году завершился режим апартеида в ЮАР. Но это был и год геноцида в Руанде. Как относятся к истории страны ее дети, родившиеся уже после этих страшных событий? Этим вопросом Питер Хьюго задается в серии портретов, которая так и называется: "1994".

    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


Почему бундесверу не хватает денег на танки и палатки - DW Новости (20.02.2018)

Контекст

Бундесверу стало сложнее в Мали, куда вошла российская ЧВК

Миссия бундесвера в Мали грозит закончиться быстрее, чем ожидалось. Сомнения в ее необходимости все сильнее и в Берлине, и у военной хунты в Бамако, которая, похоже, делает ставку на Россию.  

Европа и Канада сворачивают антитеррористическую операцию в Мали

Миссии "Бархан" и "Такуба" прекращаются на фоне расширения сотрудничества хунты Мали с Россией. Инструкторские и стабилизационные миссии ЕС и ООН, в которых участвует и бундесвер, пока продолжатся.  

В бундестаге призвали пересмотреть операцию бундесвера в Мали

В Германии обеспокоены планами Мали заключить контракт с российскими наемниками из ЧВК Вагнера. В бундестаге полагают, что если это произойдет, то мандат бундесвера нужно будет пересмотреть.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Афганский синдром: как солдаты бундесвера страдают от последствий участия в миссии в Афганистане (07.09.2021)  

В Германии готовят резервистов на случай войны (30.05.2022)  

Реклама

Самые читаемые

CNN: Удар по колонии в Еленовке не был нанесен РСЗО HIMARS  

Кулеба - Шольцу: Это война России, а не только Путина  

The Washington Post: Авиабазу в Крыму взорвали украинские спецназовцы  