  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Германия поставит Украине 25 танков Leopard 1A5

Сергей Гуща
40 мин. назад

Танки будут отправлены Киеву дополнительно к объявленным ранее поставкам военной техники, сообщили в Минобороны ФРГ.

https://p.dw.com/p/4UxCh
Танки Leopard 1А5
Танки Leopard 1А5Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

Германия поставит Украине 25 танков Leopard 1A5,  а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и два учебных танка, заявила в среду, 9 августа, на запрос DW официальный представитель министерства обороны ФРГ. Для этого правительство ФРГ заключило соответствующий контракт с концерном Rheinmetall. Данная военная техника будет предоставлена Киеву дополнительно к заявленным ранее поставкам, отметила чиновница. По ее словам, передачу танков Leopard 1A5 Украине Германия анонсировала в июле на саммите НАТО в Вильнюсе.

Днем ранее немецкая газета Hаndelsblatt сообщила, что Rheinmetall выкупил у бельгийской компании OIP Land Systems 50 машин модели Leopard 1 для последующей отправки в Украину. После ремонта и дооснащения Киев сможет получить около 30 танков, утверждает газета со ссылкой на неназванные источники в оборонной отрасли. Как пояснила DW представитель Минобороны, ее ведомство, как правило, не подтверждает заключение каких-либо контрактов оборонными компаниями Германии с третьими фирмами.

Смотрите также:

ВСУ готовы опробовать в бою западные танки

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Атака на мосты в Крыму. Что принесли переговоры в Джидде. Путчисты в Нигере закрыли небо. DW Новости

Атака на мосты в Крыму. Что принесли переговоры в Джидде. Путчисты в Нигере закрыли небо. DW Новости

В минувшие выходные в саудовской Джидде прошли международные консультации по мирному урегулированию в Украине. В них приняли участие как представители официального Киева, так и дипломаты более чем сорока стран, включая США, Китай и Индию. Россия во встрече не участвовала. Консультации привлекли большое внимание. И хотя принятия судьбоносных решений не ожидалось, все же итоги встречи значительные.
7 августа 2023 г.30:11 мин.
external

Немецкие танки для Украины: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Немецкие танки для Украины: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Уступив просьбам Киева и давлению со стороны союзников по НАТО, Германия отправит боевые танки Leopard 2 Украине и позволит другим странам их реэкспорт. Киев неоднократно подчеркивал, что танки необходимы для контрнаступления. Ждать ли теперь новых поставок вооружения от властей ФРГ? Почему в стране так много споров по этому поводу? И как изменится роль Германии в войне России против Украины? 
Политика27 января 2023 г.45:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Танки Leopard 1А5

Германия поставит Украине 25 танков Leopard 1A5

Политика40 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Светлана Тихановская на участке для голосования на президентских выборах в Беларуси, 9 августа 2020 года

Светлана Тихановская: Буду работать, пока есть силы

Светлана Тихановская: Буду работать, пока есть силы

Политика11 ч. назад
Карикатура - карикатурный Владимир Мединский пишет ручкой в "Учебнике истории" и говорит: "Сейчас мы все обнулим и перепишем"

Мединский переписал историю, или Обнуление учебника

Мединский переписал историю, или Обнуление учебника

Политика24 ч. назад
Место раскопок в Кельне

Археологи нашли в Кельне античную баню

Археологи нашли в Кельне античную баню

Туризм5 ч. назад
Обмен военнопленными

Обмен военнопленными и другие итоги 530-го дня войны

Обмен военнопленными и другие итоги 530-го дня войны

Политика7 августа 2023 г.
Канцлер Олаф Шольц во время посещения контингента бундесвера в Нигере в мае 2022 года

Путч в Нигере: новый очаг конфликта РФ с Западом?

Путч в Нигере: новый очаг конфликта РФ с Западом?

Конфликты7 августа 2023 г.
Конференция в Джидде о путях прекращения войны России против Украины

СМИ ФРГ: "Союзники Киева - не только на Западе"

СМИ ФРГ: "Союзники Киева - не только на Западе"

Конфликты7 августа 2023 г.
На главную страницу