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Германия готовится открыть стационарные КПП на границах

Сергей Ромашенко
26 сентября 2023 г.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер надеется, что стационарные КПП помогут сдержать массовый приток мигрантов. По ее словам, Берлин реализует эти планы по согласованию с соседними государствами.

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Контроль на германо-польской границе
Контроль на германо-польской границеФото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/picture alliance

Власти Германии намерены создать на границах страны стационарные контрольно-пропускные пункты в целях борьбы с контрабандой людей в ФРГ. "Мы впервые готовимся к открытию стационарных пограничных КПП. Речь идет о введении дополнительного контроля. Мы посмотрим, что это даст", - заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в интервью радиостанции Deutschlandfunk во вторник, 26 сентября.

По ее словам, на этих КПП потребуется такая численность персонала, которая позволила бы избежать очередей, чтобы люди не начали переходить границы в других местах. "Если нам удастся поймать контрабандистов, это очень поможет, потому что у нас сейчас создается впечатление, что каждый четвертый или пятый пробирается в Германию с помощью контрабандистов", - сказала Фезер.

Сотрудничество с погранслужбами соседних стран

Глава МВД отметила, что подготовка к открытию пограничных КПП идет в тесном взаимодействии с соседними государствами. После того как Чехия выразила готовность усилить сотрудничество с немецкой федеральной полицией, ожидается, что такую же готовность изъявит и Польша, сказала Нэнси Фезер.

Одновременно она  подчеркнула, что одних только стационарных пограничных КПП недостаточно. "Эффективными и действенными для коммун будут лишь общеевропейские решения, а именно - погранконтроль на внешних границах Евросоюза, а не на внутренних", - указала Фезер.

С осени 2015 года действуют временные стационарные КПП на границе Германии с Австрией.

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