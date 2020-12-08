 Генпрокурор Техаса оспаривает итоги выборов в США в четырех штатах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.12.2020

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Мир

Генпрокурор Техаса оспаривает итоги выборов в США в четырех штатах

Кен Пэкстон просит Верховный суд США признать неконституционными результаты голосования в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане. Победа в этих штатах помогла Джо Байдену выиграть президентские выборы в США.

Здание Верховного суда США в Вашингтоне

Здание Верховного суда США в Вашингтоне

Генпрокурор штата Техас Кен Пэкстон объявил о подаче иска в Верховый суд США с требованием признать недействительными результаты президентских выборов в четырех ключевых "колеблющихся" штатах, которые помогли кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену одержать победу на действующим главой государства Дональдом Трампом, сообщил американский телеканал CNBC во вторник, 8 декабря.

В необычном иске, направленном напрямую в ВС США говорится, что "незаконные результаты голосования" в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане должны быть признаны неконституционными, поскольку власти этих штатов "использовали пандемию коронавируса в качестве предлога для незаконного изменения электоральных правил путем указаний свыше или дружественных исков, подорвав тем самым честность голосования".

Некоторые юристы и власти четырех штатов незамедлительно отмахнулись от этого иска, назвав его беспрецедентным политическим театром и безответственным пиар-трюком. Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Уже 7 ноября ведущие американские СМИ, в том числе AP, NBC, ABC News, Fox News и CNN объявили о победе Джо Байдена. Официально итоги выборов еще не подведены, но многие мировые лидеры, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel), уже поздравили Байдена с победой.

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    Автор: Илья Коваль


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