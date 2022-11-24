Где в Германии можно увидеть самые красивые закаты

Бремен утопает в лучах заходящего солнца. По крайней мере - до весны 2023 года! И убедиться в этом можно в одном месте.

Закаты обладают магическим воздействием на человека, уверен Петер Вальшбургер (Peter Walschburger), берлинский специалист в области биопсихологии - науки, изучающей взаимодействие между биологическими и психологическими процессами. "Все мы - дети природы. В те моменты, когда наблюдаешь за закатом солнца, испытываешь волнение. Кажется, что весь мир преображается", - говорит немецкий ученый. Закат зачаровывает и пробуждает в нас глубинные чувства. Поэтому вовсе не удивительно, что небо в лучах заходящего солнца, вдохновляло художников во все времена. На закаты в живописи предлагает взглянуть Бременская художественная галерея.

Закаты в Бремене

Выставка "Sunset. Ein Hoch auf die sinkende Sonne" объединила работы художников, которые, будучи очарованными этим природным явлением, запечатлевали его в своем творчестве. Более 120 картин, фотографий, инсталяций посвящены одному явлению - закату, но темы, которые они затрагивают, весьма разнообразные.

Среди экспонатов выставки - картина великого импрессиониста Клода Моне "Вестминстерский дворец, закат" (1904), картина немецкого живописца Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich) "Женщина и закат", созданная примернов 1818 году, картина "Траур" (1902) датской художницы Анны Анкер.

"Вестминстерский дворец, закат", Клод Моне Фото: Kunstmuseen Krefeld/Volker Döhne/ARTOTHEK

"Женщина и закат", Каспар Давид Фридрих Фото: Museum Folkwang Essen/ARTOTHEK

"Траур" (1902), Анна Анкер Фото: Art Museums of Skagen/Foto: Kirsten Bojstrup

Петер Вальшбургер уверен, что закат способен не просто разбудить в нас чувства, но помимо эмоционального оказать еще и физическое воздействие. Мы переживаем его буквально на гормональном уровне, объясняет немецкий ученый. На человека в стрессе закат оказывает успокаивающее действие. Заскучавшего человека он может подбодрить и вселить в него энергию. Богатая палитра чувств и эмоций, которые связывают человека с данным природным явлением, находит отражение и в картинах, представленных на выставке в Бремене: меланхолия, мечты, надежды, предвкушение нового и траур.

Немецкий ученый советует каждому, кто хочет сделать для себя что-то хорошее в конце дня, полюбоваться закатом. Для тех, кто не имеет возможности сделать эта на природе, закатом можно наслаждаться и в музее. До следуюшей весны - в Бремене. Выставка в Бремене работает до 2 апреля 2023 года.

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