Где были самые восточные следы древних германцев

Большая земельная археологическая выставка "The Hidden Länd - Wir im ersten Jahrtausend " ("Скрытая земля. Мы в первом тысячелетии"), посвященная истории федеральной земли Баден-Вюртемберг, открыла свои двери для посетителей 13 сентября. Более 1500 экспонатов археологического наследия расположены в павильонах площадью 850 квадратных метров в Доме искусств в Штутгарте. Кроме объектов из фондов Земельного археологического музея Баден-Вюртемберга здесь представлены коллекции из других музейных фондов Германии и из-за рубежа, а также новые археологические находки.

Изюминкой выставки является экспозиция объектов, найденных в 2017 году во Львовской области, которые предоставил украинский Историко-краеведческий музей в городе Винники. Какое отношение имеют артефакты из Украины к истории немецкой земли Баден-Вюртемберг, как их во время войны России против Украины перевезли в Германию и реставрировали, а также почему эти находки сенсационны с точки зрения украинских и немецких специалистов - выясняла DW.

Уникальный котел из германского захоронения в Украине

"Идея выставки заключалась в том, чтобы представить археологические свидетельства прошлого земли Баден-Вюртемберг. А до находок из Украины мы дошли тогда, когда занимались периодом первого и второго веков нашей эры, когда эта местность была римской, а также населенной германскими племенами, которых называют свевами", - рассказала в интервью DW куратор выставки Габриэле Гренерт (Gabriele Graenert). По ее словам, изображения свевов - древних германцев - можно найти на предметах времен Римской империи, например, на саркофагах или римских памятниках, где они были увековечены преимущественно в виде военнопленных. В то же время есть и вторая группа объектов, куда относятся бронзовые котлы, украшенные мужскими бюстами. Это изображения бородатых мужчин, имеющих особую прическу - узел из волос сбоку на голове.

Найденный во Львовской области бронзовый котел, украшенный бюстами мужчин с прической, типичной для свевов. Экспонат выставки в Шутутгарте Фото: Istoryko-Krayeznavchyy Muzey, Vynnyky, Vasyl Rohan

Такую прическу еще древнеримский историк Тацит в своем описании германских племен называл типичной для свевов, объясняет куратор выставки. В настоящее время в мире известно лишь три таких котла: один был найден в Польше, еще один - в Чехии, а последний из них раскопали на западе Украины вблизи села Каров Львовской области в 2017 году, исследуя древнее захоронение. Этот котел вместе с другими уникальными находками тогда был передан в Историко-краеведческий музей в Винниках Львовской области. Организаторы выставки в Баден-Вюртемберге захотели включить в свою экспозицию украшенный головами свевов котел из захоронения в Украине, где, как считают историки, была могила князя германского племени.

Влияние древнеримской культуры

"Земля Баден-Вюртемберг включает в себя регионы Баден и Швабию, а Швабия - это средневековое название, происходящее от понятия "свевы" - оно, как мы знаем, например, из трудов Тацита, связано с германскими группами, которые были на территориях южнее Балтийского моря",- рассказывает Гренерт. Поэтому, поясняет куратор, с учетом того, что головы мужчин на найденном во Львовской области котле имеют прическу свевов, а также учитывая другие артефакты, которые были в этом могильнике, считается что это германское захоронение.

Этот бронзовый котел был специально изготовлен в мастерских Римской империи и, предположительно, стал дипломатическим подарком вождю племени германцев, германскому князю, добавляет Гренерт. Хотя территория современной Львовской области Украины, как и многие другие европейские регионы, не принадлежали к Римской империи, влияние римской культуры ощущалось далеко за ее пределами. В частности, многие археологические находки из древних захоронений происходят из римских мастерских, ведь в те времена римская посуда считалась предметом престижа, отмечает куратор выставки.

Бронзовое ведро - ситула - экспонат выставки "The hidden Länd", привезенный из Украины Фото: Istoryko-Krayeznavchyy Muzey, Vynnyky, Vasyl Rohan

Почему находка германского захоронения во Львовской области является археологической сенсацией? Отвечая на этот вопрос, куратор объясняет, что речь идет о зафиксированных "самых восточных" следах германских групп. Таких котлов в мире всего лишь три. "Это уникальные объекты, и сенсация также в том, что найденное в могиле германского князя указывает на то, что речь идет о людях, которые в результате маркоманских войн покинули территорию вблизи Дуная. И, по-видимому, одна часть из них пришла на территорию Украины. Об этом раньше не было известно", - подчеркивает Габриэле Гренерт.

В центре мощных миграционных потоков - территория Украины во II веке

Как объясняет Ярослав Онищук, заведующий кафедрой археологии исторического факультета Львовского университета имени Ивана Франко и руководитель археологических экспедиций в Карове, находка во Львовской области открыла доселе неизвестную страницу истории. "Найденное на Львовщине захоронение знати во главе с королем или князем свевского происхождения и котел, который использовался как погребальная урна и на котором есть мужские бюсты со свевскими прическами, свидетельствуют о том, что через наши земли, очевидно, проходили какие-то мощные миграционные потоки разных племен, в том числе и с территории Среднего Придунавья", - поясняет эксперт.

Среди экспонатов в Штутгарте - стеклянные кубки, обнаруженные на Львовщине Фото: Bernd Weißbrod/picture alliance/dpa

То есть на территорию Украины во втором веке пришли племена, участвовавшие в маркоманских войнах второй половины второго века нашей эры, это были германцы и их союзники. По словам Ярослава Онищука, информация, полученная из исследования артефактов, найденных на Львовщине, уже известна в научной среде. "Она вошла в научный оборот, но самих этих найденных вещей еще никто не видел в Европе. Поэтому выставка в Штуттгарте является первым шагом, чтобы показать и популяризировать это и чтобы понимать, что на территории Украины в римский период разные процессы происходили так же интенсивно и мощно, как и на территории Центральной Европы", - говорит археолог.

Сотрудничество между музеями не прекратилось, несмотря на войну

Запрос в украинский музей о предоставлении артефактов для выставки в Штутгарте поступил во время полномасштабной войны России против Украины, когда экспонаты с целью защиты от обстрелов хранились в подвале. "Нам было важно показать, что мы можем продолжать, так сказать, нормальное музейное сотрудничество с украинскими институтами и в такой сложной ситуации. Мы хотели также показать, что мы и дальше чувствуем взаимосвязь и выражаем это, организовывая нормальное заимствование экспонатов и предоставление административной помощи", - отмечает куратор выставки Габриэле Гренерт.

Организация перевозки в Германию артефактов из страны, где идет война, проходила в этот раз не по привычной схеме музейного сотрудничества. Шеф-реставратор из немецкого земельного ведомства по уходу за памятниками Николь Эбингер (Nicole Ebinger) лично поехала в Украину в середине мая этого года, чтобы подготовить экспонаты к перевозке, предварительно отправив в украинский музей с грузом гуманитарной помощи материал для упаковки объектов и ящики для безопасной транспортировки.

Реставратор Николь Эбингер Фото: Stephanie King/Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

"Моей задачей на месте было осмотреть экспонаты и кратко задокументировать их состояние, а также организовать соответствующую упаковку для перевозки. Я была внутренне подготовлена к сиренам воздушной тревоги и не испытывала ни секунды страха, поскольку была полностью сосредоточена на своей работе. Ведь все объекты должны быть правильно упакованы, чтобы не получить повреждения во время перевозки. Тогда же, по словам Эбингер, выяснилось, что не все экспонаты окончательно отреставрированы.

Украинские реставраторы ушли на фронт, немцы пришли на помощь

Эти сложности возникли из-за войны, говорит в интервью DW директор украинского Историко-краеведческого музея в городе Винники Игорь Тимец. "Сейчас много ребят - реставраторов и работников музеев - воюют. К сожалению, провести исследование и реставрацию в наших условиях было очень трудно. Поэтому было согласовано, что мы делаем консервацию, а полная реставрация уже проходит в других, лучших условиях. И наши партнеры на это согласились, за что мы очень благодарны", - рассказывает он.

Перевозка коллекции из Украины в Германию через Польшу длилась неделю. Николь Эбингер после виртуальных консультаций с украинскими коллегами реставрировала в лабораториях в Эсслингене украинские экспонаты, среди которых и котел, ныне экспонируемый в Штутгарте. По ее словам, из-за того, что особенности почвы в Украине, в которой пролежал котел две тысячи лет, совсем другие, чем в Баден-Вюртемберге, ей пришлось иметь дело с совсем другой корродированной металлической поверхностью, что стало важным опытом.

Среди экспонатов из захоронения германского князя из Львовской области в Штутгарте выставлена и подвеска для питьевого рога, украшенная эмалью в голубых, красных и зеленых тонах. Отреставрировать этот экспонат, вернув ему первоначальную окраску, по словам Эбингера, было сложной работой, которую все же удалось завершить в течение нескольких недель.

Подвеска для питьевого рога - экспонат выставки "The hidden Länd" Фото: Yvonne Mühleis/Landesamt für Denkmalpflege im RPS

"Здорово, что мне можно было продолжить работу моих украинских коллег", - говорит она, указывая, что это очень необычная ситуация. "Ведь когда одалживают другим музеям экспонаты из-за границы, с ними ничего нельзя делать. Поэтому это здорово, что мои украинские коллеги мне доверили эту работу и что у меня была возможность с помощью виртуальных консультаций с ними проводить реставрацию этих артефактов". Николь Эбингер добавляет, что это для нее была большая ответственность и большая честь.

На выставке в Штутгарте сейчас можно увидеть не все привезенные из Украины экспонаты. "Мы отобрали прежде всего предметы, которые подходят к тематике выставки, указывают на римские и германские связи. Преимущественно речь идет о посуде, объясняет куратор выставки. Среди этих артефактов, в частности, - два римских бокала, керамическая посуда, ситула - бронзовое ведро. Кроме того, типично древнегерманские предметы, которые клали в могилу во время ритуала погребения, - два рога для питья.

На выставке представлен также фрагмент большого глиняного сосуда "terra sigillata" с орнаментами в виде сцен из античной мифологии. "Это краснолаковая керамика, выполненная в сложной технике декорации, где изображены Дионис и сатиры. Аналогов такого орнамента мы пока вообще не знаем. Мы даже не знаем, где этот сосуд мог быть изготовлен", - рассказывает украинский ученый Ярослав Онищук. Уникальными, по его словам, являются и два фактически целых стеклянных кубка, ведь стекло в древние времена было по цене золота. "Есть еще третий. Он плохо сохранился, но есть надежда, что его, возможно, удастся восстановить", - говорит украинский археолог.

Краснолаковый сосуд со сценами из античной мифологии - уникальный украинский экспонат на выставке в Штутгарте Фото: Istoryko-Krayeznavchyy Muzey, Vynnyky, Jaroslav Onyščuk

Увидеть украинские экспонаты, а также многие другие древние артефакты, найденные археологами в Германии и других странах, можно в ближайшие месяцы - большая земельная выставка в Штутгарте продлится до января. После этого украинские артефакты снова попадут в лаборатории реставраторов, где их будут готовить к следующей выставке, которая состоится в немецком Констанце в 2025 году - уже с другой концепцией. На ней планируется показать все привезенные из Львовской области находки. Кроме того, как ожидается, там будут экспонироваться все три известных в мире котла с головами мужчин с типичными для свевов прическами в виде узла. После 2026 года украинские экспонаты должны вернуться в Украину. Директор Историко-краеведческого музея в Винниках Игорь Тимец надеется, что впоследствии уникальные артефакты из Украины будут выставляться и в музеях других стран Европы.