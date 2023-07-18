  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КультураГермания

Археологи впервые нашли бронзовую ситулу в Германии

Максим Нелюбин
18 июля 2023 г.

Немецкие археологи рассказали подробности о захоронении пятого века до нашей эры в Баварии и одной редчайшей находке среди погребальных даров.

https://p.dw.com/p/4U3jf
Ирльбах
Ситула в верхней части снимка и другие погребальные дары на месте раскопок в баварском ИрльбахеФото: Landratsamt Straubing-Bogen

В Баварии представлены редкие археологические находки - результаты раскопок на месте уникального захоронения раннего железного века, обнаруженного осенью прошлого года на территории общины Ирльбах. Как говорится в сообщении ведомства по охране памятников района Штраубинг-Боген, опубликованном 17 июля, речь идет о могиле пятого века до нашей эры, относящейся к так называемой гальштатской культуре.

Что нашли археологи в Ирльбахе

Захоронение посреди поля нашел местный археолог-любитель Франц Радльбек (Franz Radlbeck) с помощью металлоискателя и сразу же сообщил об этом властям. Во время последовавших затем раскопок из-под земли в Ирльбахе были извлечены многочисленные богатые погребальные дары. Среди них - два этрусских таза и кувшин из бронзы, керамические сосуды, небольшое золотое кольцо, разные полированные камни и одна курьезная находка - окаменевший морской еж. Однако настоящей сенсацией баварские археологи называют бронзовую ситулу (лат. situla - ведро) - древний сосуд особой формы. Он богато украшен изображениями людей и животных - в том числе, сценами кулачного поединка и гонки на колесницах.

Ситулы из металла или терракоты были распространены среди некоторых древних культур Средиземного моря, использовались для проведения разного рода церемоний или смешивания жидкостей - например, вина. Как подчеркивают немецкие специалисты, найденные до сих пор в Европе ситулы можно пересчитать по пальцам. В Германии ситула раннего железного века обнаружена вообще впервые, став теперь самой северной такой археологической находкой в Европе.

Как этот артефакт попал сюда на территорию нынешней Баварии, идет ли речь, например, о могиле состоятельного человека, скончавшегося здесь во время путешествия, - на этот и другие вопросы ученые постараются ответить в ходе дальнейших исследований. По словам районного археолога д-ра Людвига Хусти (Dr. Ludwig Husty), которого цитирует газета Passauer Neue Presse, похороненный человек, очевидно, был очень важной и влиятельной персоной - "кем-то вроде князя или Марка Цукерберга своего времени". Могила, вероятно, находилась под высоким погребальным холмом в деревянной гробнице.

Ситулы из других мест в Европе. Фотографии

Ситула из Куфферна
25-сантиметровая бронзовая ситула V века до нашей эры из австрийского КуффернаФото: Erich Lessing/ akg-images/picture-alliance
Ситула из Ваче
Рисунок с изображениями, украшающими 24-сантиметровую ситулу из Ваче в СловенииФото: Ashmolean Museum, University of Oxford/Heritage Images/picture alliance
Ситула из Чертозы
32-сантиметровая ситула из Чертозы (Болонья, Италия)Фото: Nimatallah/akg-images/picture alliance

Гальштатская археологическая культура железного века развивалась в Центральной Европе и на Балканах на протяжении примерно пяти столетий - в IX - IV веках до нашей эры. В Центральной Европе основными носителями были кельтские племена. Корни этой культуры уходят во второе тысячелетие до нашей эры. Главными регионами обнаружения таких ситул являются Северная Италия и Словения. Самая северная до недавних пор находка была сделана 1891 году в австрийском Куфферне.

Во время презентации своих первых выводов баварские археологии сообщили о начале реставрационных работ, после окончания которых ситула и другие погребальные дары будут переданы в один из местных музеев - вероятно, в Гойбоденский музей (Gäubodenmuseum Straubing) в Штраубинге.

Смотрите также: 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Золотые серьги-подвески в византийском стиле

Археологические находки в Германии - 2023. Досье DW

Археологические находки в Германии - 2023. Досье DW

Новости археологии и публикации о самых интересных исследованиях в Германии - в специальном досье DW.
Туризм7 июля 2023 г.
Одна из трех металлических застежек, найденных в Пирне

В Германии показывают сенсационную находку - кельтский клад из гравийного карьера

В Германии показывают сенсационную находку - кельтский клад из гравийного карьера

Украшения кельтской эпохи были найдены почти случайно - в последние дни раскопок в Саксонии, проводившихся перед расширением карьера.
Туризм26 мая 2023 г.
Стеклянная бутылка

Ганзейский парусник XVII века оказался археологической сенсацией

Ганзейский парусник XVII века оказался археологической сенсацией

В немецком городе Любек считают, что результаты подводных раскопок на реке Траве позволят написать новую главу в истории археологии и немецкой Ганзы.
Туризм4 июля 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Валерий Залужный
Трансляция

Залужный: ВСУ шаг за шагом создают условия для продвижения

Конфликты19 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Светлана Тихановская на конференции "Новая Беларусь"

"Место Беларуси - в ЕС". Что демсилы обсуждали в Варшаве

"Место Беларуси - в ЕС". Что демсилы обсуждали в Варшаве

Политика6 ч. назад
Описание: карикатурный пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков держит в одной руке табличку "90% за Путина" и говорит, подняв указательный палец другой руки: "И никакой демократии!".

Песков о выборах президента России: результат уже известен?

Песков о выборах президента России: результат уже известен?

Политика7 ч. назад
Традиционная свадьба в Таджикистане

Таджикистан: многоженство как способ выживания женщин

Таджикистан: многоженство как способ выживания женщин

Общество8 ч. назад
Канцлер Олаф Шольц во время посещения контингента бундесвера в Нигере в мае 2022 года

Путч в Нигере: новый очаг конфликта РФ с Западом?

Путч в Нигере: новый очаг конфликта РФ с Западом?

Конфликты2 ч. назад
Альбрехт Дюрер

Альбрехт Дюрер. Что каждый должен знать о великом художнике

Альбрехт Дюрер. Что каждый должен знать о великом художнике

Культура3 ч. назад
В бывшей казарме в Брестской крепости власти планируют создать патриотический центр

Для кого создают патриотический центр в Брестской крепости?

Для кого создают патриотический центр в Брестской крепости?

Политика5 ч. назад
На главную страницу