"Газпром" отказался решить спор о долге Молдовы за 1 процент

В Кишиневе считают, что из общего долга в размере 709 млн долларов, погашению подлежат лишь 8,6 млн. В "Газпроме" категорически не согласны с этим.

Российский концерн "Газпром" отверг предложение Молдовы урегулировать спор о долге в размере 709 млн долларов за один процент этой суммы. В заявлении пресс-службы "Газпрома", обнародованном в среду, 6 сентября, подчеркивается, что аудит, проведенный иностранной компанией по заказу правительства в Кишиневе, был осуществлен с нарушением всех договоренностей между сторонами и не может повлиять на размер и обоснованность задолженности Молдовы перед "Газпромом".

В российской компании указали, что отчет аудитора не проходил утверждения наблюдательным советом АО "Молдовагаз", как предусмотрено договоренностями между "Газпромом" и правительством в Кишиневе. Кроме того, аудитор и условия тендера на закупку его услуг были в одностороннем порядке определены молдавской стороной без согласования с "Газпромом" и "Молдовагазом".

В "Газпроме" также подчеркнули свою готовность отстаивать свои права "всеми возможными способами".

Позиция Молдовы

Ранее правительство Молдовы, ссылаясь на отчет иностранного аудитора, предложило "Газпрому" выплатить 8,6 млн долларов из 709 млн долларов долга. По словам министра энергетики республики Виктора Парликова, из общего долга 276 млн не подтверждены документально "Молдовагазом" и "Газпромом", а еще 400 млн не подлежат взысканию из-за истечения срока давности.

В 2021 году компания "Молдовагаз" перезаключила договор с "Газпромом" о поставках российского газа на пять лет. Соглашение было заключено при условии, что "Молдовагаз" выплатит долг, который тогда оценивался в 709 млн. В ноябре 2022 года "Газпром" пригрозил сократить поставки в Молдову из-за того, что часть топлива "оседала" в Украине. В итоге "Газпром" все же решил не делать этого. С декабря Молдова отказалась от поставок газа из России.

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