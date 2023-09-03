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Санду: Аудиторы не нашли долга "Газпрому" в 800 млн долларов

Даниил Сотников
3 сентября 2023 г.

Майя Санду анонсировала выводы аудиторской компании. В 2021 году "Молдовагаз" заключила новый договор с "Газпромом" при условии выплаты долга. РФ оценила долг его в 709 млн, Молдова - в 590,8 млн долларов.

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Логотип АО "Молдовагаз"
Здание компании "Молдовагаз" в КишеневеФото: Veniamin Demidetki/TASS/dpa/picture alliance

Нанятая правительством Молдовы международная аудиторская компания не выявила долга республики за газ перед российским "Газпромом" в размере 800 млн долларов, заявила президент страны Майя Санду на встрече с представительницами "Женской ассоциации" Гагаузии в воскресенье, 3 сентября.

"На следующей неделе наше правительство выйдет и скажет, что мы наняли международную компанию, которая сделала аудит и сказала, что у нас нет никаких долгов (перед "Газпромом". - Ред.) в 800 млн долларов. (Российские переговорщики. - Ред.) хотели быстро обмануть", - цитируют Санду молдавские СМИ.

По ее словам, российская компания перед заключением нового контракта выдвинула условие за четыре года выплатить долг в 800 млн долларов. "Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги и мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: "У вас не будет газа", - рассказала президент.

Долг Молдовы перед "Газпромом"

В 2021 году компания "Молдовагаз" перезаключила договор на поставки газа из России до 2026 года при условии выплаты долга. "Газпром" утверждал, что его сумма 709 млн долларов. Счетная палата Молдовы заявила, что долг составляет 590,8 млн долларов. Сумма в 800 млн долларов прежде не называлась, отмечает "Коммерсант".

Как пишут "Молдавские ведомости", аудиторы из Норвегии и Великобритании по заказу правительства страны должны были оценить долг республики за 30 лет. В июле министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что отчет о внешнем аудите задолженности "Молдовагаз" будет в ближайшее время направлен в "Газпром".

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