Футболист Роналду - рекордсмен по числу подписчиков в Instagram

Нападающий сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду первым в мире достиг показателя в 300 млн подписчиков в соцсети Instagram. Это произошло в пятницу, 18 июня. За последние полгода на профиль Роналду в Instagram подписались 50 млн человек. Теперь он уступает по числу подписчиков только официальному аккаунту самой соцсети, на который подписаны 397 млн пользователей.

Среди владельцев самых популярных Instagram-аккаунтов - актер Дуэйн Джонсон (246 млн подписчиков), американская певица Ариана Гранде (244 млн) и модель Кайли Дженнер (241 млн). Для сравнения, на капитана "Барселоны" Лионеля Месси подписаны 219 млн пользователей Instagram, а на форварда футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймара да Силва Сантос Жуниор - 152 млн.

Роналду - первый футболист-миллиардер

В июне 2020 года Роналду стал первым миллиардером из числа футболистов. По данным журнала Forbes, Роналду за 17-летнюю игровую карьеру заработал в различных клубах 650 млн долларов. Остальную часть дохода португальского спортсмена составили поступления от рекламных договоров. По нынешнему контракту с "Ювентусом" 35-летний Роналду должен заработать в общей сложности 765 млн долларов.

Криштиану Роналду, который также выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал", становился чемпионом в трех странах и пять раз - обладателем "Золотого мяча". Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз - в составе "Манчестер Юнайтед" и еще четыре - вместе с мадридским "Реалом". Со сборной Португалии Роналду побеждал на чемпионате Европы и в Лиге наций.

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