 Стоимость аренды жилья не меняется 500 лет? В Германии такое возможно | Информация о Германии и советы туристам | DW | 24.08.2021

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Стоимость аренды жилья не меняется 500 лет? В Германии такое возможно

Жить в Аугсбурге и платить за аренду квартиры 88 центов в год. Такое и сегодня возможно. За 500 лет истории существования квартала "Фуггерай" мало что изменилось.

Соседи в поселении Фуггерай в Аугсбурге, Германия

Только представьте себе на секунду, что за аренду жилья вам надо платить всего 88 центов в год. Менялись эпохи и валюты, но при этом стоимость аренды не повышалась уже на протяжении пяти веков! Добро пожаловать в "Фуггерай"!

500 лет и новая страница в истории

23 августа 1521 года Якоб Фуггер (Jakob Fugger), банкир и предприниматель из баварского Аугсбурга, самый богатый человек в Священной Римской империи германской нации, основал поселение, которое войдет в историю и станет неотъемлемым символом города. Сегодня в "квартале Фуггеров" проживают около 150 человек в 140 квартирах, которые расположены в 67 домах. Желающих получить здесь место - много: около 30-40 заявок в год, а список ожидания насчитывает не меньше 80 человек.

Основав "Фуггерай", предприниматель не только завещал помогать нуждающимся, но и обязал своих потомков оказывать финансовую поддержку церковным общинам города и поселению, которое и по сей день остается старейшим проектом социального жилья в мире. Для династии Фуггеров всегда было совершенно очевидно: богатство обязывает. Но оставим историю и заглянем в поселение. Что там происходит спустя 500 лет?

Квартал Фуггерай в Аугсбурге, Германия

На улицах квартала "Фуггерай" мало что изменилось за последние 500 лет

Ноэль (на первой фотографии он стоит около входа с номером 20) - приветливый молодой человек. Сегодня ему уже 27 лет. Он переехал сюда с мамой и младшим братом, когда семья оказалась в затруднительном финансовом положении. Большинство жильцов были люди старшего поколения, что на первых порах беспокоило Ноэля. Кроме того, его семья оказалось первой в поселении Фуггеров с миграционными корнями.

"Общение решило все проблемы, - рассказывает юноша. - Мы все вместе проводили время в саду. Кому-то надо было помочь установить телевизор... И мы не успели еще обжиться, как уже было ощущение, что у нас появилась еще одна семья".

Аренда жилья была зафиксирована и привязана к одному рейнскому гульдену (88 центов в пересчете на евро), что придавало уверенности в завтрашнем дне. Ноэль подчеркивает, что у него появилась возможность заниматься своим образованием, не думая о том, как и где искать средства для существования.

Илона Барбер (Ilona Barber) живет в поселении шесть лет. До этого она едва сводила концы с концами, получая маленькую пенсию. "На Рождество пришла хорошая новость: мне дали квартиру в этом квартале", - рассказывает 71-летняя пенсионерка. Она взяла своих питомцев - а это две собаки, две кошки и шесть пернатых - и переехала в "Фуггерай". Женщину можно встретить на входе, где она собирает плату с туристов, которые с интересом приходят посмотреть на социальное жилье в центре Аугсбурга. В свободное время Илона с удовольствием посещает общие мероприятия. Вместе с другими жильцами она смотрит фильмы, пьет кофе, обменивается новостями.

"Я ценю чувство солидарности, которое дает нам эта община, - говорит женщина. - И то, что не надо считать каждый цент". Каждый может обратиться за помощью к двум социальным работникам. Дорис Херцог (Doris Herzog) - одна из них. В ее обязанности входит разрешение споров между соседями, решение бюрократических вопросов. "Я связываюсь со страховыми компаниями, социальными службами и помогаю людям получить все необходимое", - рассказывает она.

Правила Фуггеров и будущее поселения

В поселении или, как его еще называют, городке, за пять веков мало что изменилось. Про стоимость аренды жилья мы уже рассказали. Еще одно правило, которое прописал основатель Фуггер, следующее: жильцы должны молиться три раза в день за семейство Фуггеров. Поэтому все, кто претендует на жилье в этом квартале, должны исповедовать католическую веру. Конечно, никто не может проверить, молятся ли жители три раза в день, но членство в католической церкви - условие обязательное.

Поселиться в этой "деревне посреди города" могут исключительно жители Аугсбурга. Проживание под одной крышей с другими нуждающимся предполагает также готовность брать на себя работу - например, дежурить ночью на входе или ухаживать за садом. Для чего здесь нужен сторож? Дело в том, что ворота в "деревню" закрываются ровно в 10 часов вечера. После этого попасть внутрь до утра можно только после того, как заплатишь сторожу 50 центов.

Квартал Фуггерай в Аугсбурге, Германия

Входные ворота в "Фуггерай"

Род Фуггеров прославился своей банковской деятельностью, но начинали они с торговли тканями. Это позже Якоб Фуггер взял под контроль добычу серебра и меди. И, как подчеркивает Астрид Габлер (Astrid Gabler), глава отдела коммуникации Фонда Фуггеров - www.fugger.de, идея оказания помощи нуждающимся, для тех времен была весьма необычной: "Якоб Фуггер давал людям шанс на неприкосновенность частной жизни в тот момент, когда они оказывались у черты бедности". Он помогал сохранить семьи и верил в то, что у семьи, которая обладает этим правом - неприкосновенности частной жизни, больше шансов встать на ноги.

Основанное им поселение разрасталось. За последние десятилетия в нем появились и сувенирный магазин, и музей, так как интерес туристов не спадает. Во время Второй мировой войны здесь был построен бункер, чтобы уберечь жителей. Во время бомбардировок квартал "Фуггерай" быль разрушен на 80 процентов, но позже восстановлен.

Габлер объясняет, что ключевой темой празднования 500-летия со дня основания является "Код Фуггеров" - тот след, отпечаток, который останется будущим поколениям. Якоб Фуггер создал это поселение в Аугсбурге как модель. "Мы же хотим, чтобы люди задумались о продолжении этой традиции по всему миру", - говорит представитель общины. И один из важных факторов, который надо учитывать, - локальный. То, что одним условием стала принадлежность к католической церкви, было обусловлено временем и местом. Габлер не исключает возможности включения и других распространенных религий. Главное - чтобы они базировались на гуманистических ценностях.

Якоб Фуггер - основатель самого старого социального жилого поселения в мире

Якоб Фуггер (1459-1525)

Собственником поселения "Фуггерай" является фонд, управляемый советом, который состоит из потомков Якоба Фуггера. С одной стороны - социальное жилье, с другой стороны - частная собственность, которая принадлежит влиятельной аристократической семье. Останется ли такая модель и в будущем? Или частная собственность когда-то перейдет общественному фонду? А, может быть, в итоге будет выбран какой-то средний вариант? Ответы на эти и другие вопросы Габлер надеется найти в течение юбилейного года. Ноэль же с гордостью отмечает, что он стал самым молодым арендатором жилья в самом старом социальном поселении в мире: "Как классно, что в свои 27 лет я могу сказать, что я являюсь частью 500-летней истории".

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    Автор: Максим Нелюбин


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