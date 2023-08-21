FT: Украина близка к соглашению о страховании судов

Украина завершает работу над международной схемой страхования судов с зерном, следующих в порты Черного моря и из них, сообщила газета Financial Times со ссылкой на заместителя министра экономики страны Александра Грибаня в понедельник, 21 августа.

По словам Грибаня, сделка "в настоящее время прорабатывается и активно обсуждается" между соответствующими министерствами, а также украинскими банками и международными страховыми группами, включая Lloyd's of London. Схема может быть запущена уже в сентябре, и, по словам замминистра, в ней может быть задействовано от пяти до 30 судов, которые будут проходить через "опасные места" украинских вод. "Это зависит от того, как будет развиваться структура и каков будет уровень распределения рисков между государством и частными страховыми компаниями", - сказал Грибань.

Риски будут разделены между частными страховщиками и государством

Детали схемы еще не доработаны, но, по словам источников FT, участвующих в обсуждениях, риски могут быть разделены между страховщиками и украинским государственным банком. Грибань уточнил, что со стороны государства часть риска, скорее всего, будет поддержана через государственный дорожный фонд страны, который был создан для ремонта украинских дорог.

Киев на безвозмездной основе консультирует международная группа Marsh McLennan, в которую входят консалтинговая компания Oliver Wyman и крупнейший в мире страховой брокер Marsh. "Государственно-частное партнерство со страховщиками, работающими в тандеме с украинским правительством, придаст больше уверенности судовладельцам, чтобы вернуться к доставке украинского зерна по всему миру", - сказал FT руководитель отдела морских перевозок, грузов и логистики в Marsh Маркус Бейкер.

Из Одессы вышло первое коммерческое судно

На прошлой неделе из Одессы по украинскому временному коридору вышел контейнеровоз Joseph Schulte, который стал первым судном, покинувшим порт Украины после того, как в прошлом месяце Россия пригрозила атаковать гражданские суда в Черном море. Немецко-китайское грузовое судно совершило коммерческий рейс под прикрытием украинских береговых систем обороны, пишет FT. По словам украинской стороны, их ракеты могут защитить коридор в пределах 100 морских миль от побережья.

В июле Россия объявила об окончании "зерновой сделки" по вывозу украинской сельхозпродукции. В министерстве обороны РФ заявили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

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