FT: Товары ЕС на 1 млрд евро "исчезли" при транзите через РФ

Выборочная проверка показала, что в РФ осела половина товаров из ЕС, отправленных транзитом через ее территорию. России удалось достичь этого благодаря махинациям с декларированием грузов, утверждает The Financial Times.

Товары из Евросоюза более чем на один млрд евро "исчезли" при транзите через Россию по пути к конечным получателям в Армении, Казахстане и Кыргызстане. Речь идет о так называемых товарах двойного назначения, которые запрещены к экспорту в Россию из-за санкций, введенных против Москвы на фоне российского вооруженного вторжения в Украину, сообщила в четверг, 11 мая, британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на открытые источники.

Как отмечает издание, выборочная проверка экспорта из ЕС на сумму в 2 млрд евро показала, что лишь половина этого объема достигла конечных получателей, остальные товары "осели" в России. FT подчеркивает, что речь идет о товарах двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях. По мнению западных чиновников, этот поток теневой торговли помог президенту РФ Владимиру Путину сохранить экономику во время войны.

Махинации с таможенными декларациями

В публикации FT отмечается, что данные товары могли ввозиться в Россию напрямую из ЕС под предлогом того, что они следуют только транзитом - России удалось обойти санкции, указав при помощи агентов, посредников и поставщиков ложные пункты назначения в таможенных декларациях ЕС. В результате Россия сохранила доступ к таким важным товарам, как компоненты самолетов, оптическое оборудование и газовые турбины.

Согласно данным по импорту ряда категорий товаров, включая газовые турбины, паяльники и радиооборудование, почти ни один из отправленных из ЕС товаров этих категорий не достиг места назначения, отмечает The Financial Times. Значительная доля теневого экспорта, так и не достигшего официального места назначения, ушла из ЕС в Россию с территории стран Балтии, указывает издание.

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