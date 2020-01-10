 FT: Лондон готовит новые санкции против нарушающих права человека граждан РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 10.01.2020

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Европа

FT: Лондон готовит новые санкции против нарушающих права человека граждан РФ

Санкционный пакет должен быть запущен 31 января, после выхода страны из Евросоюза.

Портрет Сергея Магнитского в руках участника пикета

Сергей Магнитский

Великобритания готовит новый пакет санкционных мер против иностранных граждан, причастных к нарушению прав человека, пишет в пятницу, 10 января, The Financial Times. Его планируется запустить сразу после выхода страны из Евросоюза, а именно 31 января.

Меры предусматривают заморозку британских активов иностранцев, попавших в черные списки, и запрет на въезд в страну. Списки опубликуют позднее. Газета предполагает, что в первую очередь в нем окажутся некоторые граждане России, Ливии и Северной Кореи.

В 2018 году после отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери британский парламент принял "поправку Магнитского", которая позволяет независимо от ЕС накладывать персональные санкции на иностранцев, подозреваемых в причастности к коррупции и нарушению прав человека. В декабре 2019 года Евросоюз объявил о разработке общеевропейского механизма для введения санкций за нарушение прав человека.

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    Автор: Ирина Филатова






 

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