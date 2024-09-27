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ФСБ завела дела на трех иностранных журналистов

Роман Сулима
27 сентября 2024 г.

Кэтрин Дисс и Флетчер Юнг с австралийского телеканала ABC News, а также румынский журналист Мирча Барбу теперь находятся под следствием по обвинению в незаконном пересечении российской границы в Курской области.

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В Судже Курской области
В Судже Курской областиФото: Yan Dobronosov/AFP

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ в пятницу, 27 сентября, возбудила уголовные дела о незаконном пересечении государственной границы в Курской области тремя журналистами - гражданами США и Румынии. Об этом сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на данные Центра общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

Фигурантами дела стали корреспонденты австралийского телеканала ABC граждане США Флетчер Янг и Кэтрин Дисс, а также журналист румынского НotNews Мирча Барбу. Журналистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Однако все они в настоящий момент находятся вне России.

ТАСС сообщает, что в начале сентября был опубликован репортаж Янга и Дисс из города Суджа с находящимися в нем украинскими военными. Отмечается, что журналисты въехали в Курскую область в сопровождении бойцов ВСУ и поговорили с местными жителями. Аналогичный по содержанию репортаж Мирчи Барбу обнародовал румынский НotNews.

Месяц назад ФСБ завела уголовное дело на журналиста DW

27 августа ФСБ РФ сообщила о возбуждении уголовных дел против корреспондента немецкой медиакомпании DW Николаса Коннолли и украинской журналистки ТСН Натальи Нагорной, снявших сюжеты в районе Курской области, занятом войсками Украины.

Коннолли в своем репортаже сообщил, что он несколько часов провел в захваченной Украиной Судже, где находился в рамках поездки для журналистов, организованной Вооруженными силами Украины (ВСУ). Корреспондент DW рассказал о ситуации в оккупированном городе и пообщался с местными жителями.

Уголовные дела в отношении зарубежных журналистов

Ранее ФСБ РФ возбудила уголовные дела в отношении корреспондента американского телеканала CNN Ника Пейтона Уолша и журналисток украинских телеканалов "Ми Україна" и Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, которых обвиняют в незаконном пересечении государственной границы. Ник Уолш снял репортаж на КПП в Судже, в котором заявил, что "российская граница выглядит полностью беззащитной". В свою очередь украинские корреспондентки побывали в самом городе, передает РБК.

За несколько дней назад до этого ФСБ также возбудила уголовное дело в отношении оператора итальянской гостелерадиокомпании Rai Симоне Траини и корреспондентки Стефании Баттистини за съемки в Судже. Баттистини вместе с украинскими военными на машине пересекла границу РФ с территории Украины, съемки велись в Судже.

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