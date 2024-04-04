ФСБ задержала троих пособников теракта в "Крокусе"

Двое человек подозреваются в покупке оружия и транспорта для исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", третий - в вербовке и финансировании. Все трое, утверждает ФСБ, являются выходцами из Центральной Азии.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила о задержании троих предполагаемых пособников теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 22 марта. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщают российские информационные агентства ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ.

По данным российской спецслужбы, задержания прошли в Москве, Екатеринбурге и Омске. Двое подозреваемых, согласно ФСБ, переводили участникам нападения деньги на покупку оружия и транспорта. Третий человек, как утверждается, занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей. Все трое подозреваемых являются выходцами из Центральной Азии, у одного из них есть российское гражданство.

Нападение на "Крокус Сити Холл" в Красногорске

Нападение на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, при теракте погибли 145 человек, еще 551 человек пострадал.

После теракта в "Крокус Сити Холле" ФСБ заявила о задержании 11 человек, подозреваемых по делу. Суды уже арестовали десять человек, включая четырех непосредственных исполнителей. На заседания их доставили со следами пыток - одного из них привезли на медицинской каталке.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). При этом российское руководство утверждает, что к теракту якобы причастна Украина. Киев, а также западные страны, включая США и Германию, эти утверждения отвергают.

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