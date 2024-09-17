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ФСБ сообщила об убийстве агента военной разведки Украины

Алексей Волошинов
17 сентября 2024 г.

ФСБ России заявила об убийстве "агента ГУР" Украины. По версии спецслужбы, он собирался взорвать машину руководителя оборонного предприятия в Свердловской области.

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Здание ФСБ России в Москве
Здание ФСБ России в МосквеФото: Maxim Shemetov/File Photo/REUTERS

ФСБ России отчиталась об убийстве "агента Главного управления разведки (ГУР - Ред.) Минобороны Украины", который, как утверждает спецслужба, "изготовил самодельное взрывное устройство", чтобы взорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области. Об этом во вторник, 17 сентября, пишет российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным силовиков, "агент" также состоял в "запрещенной в России украинской националистической террористической организации". "При задержании в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем", - говорится в сообщении ЦОС. В ФСБ отметили, что в настоящее время устанавливают тех, кто оказывал "содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности".

ФСБ с начала войны убила не менее 10 россиян, обвинив их в подготовке терактов в интересах Украины

Telegram-канал "Агентство. Новости", в свою очередь, подсчитал, что с начала войны России против Украины российские спецслужбы убили по меньшей мере 10 граждан РФ, которых обвинили затем в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб. Всего же под таким предлогом были убиты 16 человек - у пятерых из них не указано гражданство, а еще один был белорусом.

Чаще всего тех, кого называют украинскими агентами, убивали на оккупированной части Запорожской области (3 человека). Еще одно убийство произошло на территории оккупированной ЛНР. Как утверждает ФСБ, все "агенты" были якобы убиты при вооруженном сопротивлении.

 

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