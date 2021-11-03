ФРС США сохранила базовую ставку и начала сворачивать программу выкупа облигаций

Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 2-3 ноября. Пока рано говорить о повышении базовой процентной ставки, и американский ЦБ готов проявить терпение, выбирая момент ее подъема, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл по итогам заседания.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл

Решение совпало с прогнозами экономистов. Федрезерв также сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в ноябре на 15 млрд долларов и продолжит сокращение программы в декабре. В текущем месяце объем покупки US Treasuries уменьшится на 10 млрд до 70 млрд, ипотечных облигаций - на 5 млрд, до 35 млрд долларов. В декабре объемы выкупа сократятся до 60 млрд и 30 млрд соответственно.

Рост заболеваемости COVID-19 замедляет восстановление экономики

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности. "Ситуация в секторах экономики, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, улучшилась в последние месяцы, но рост заболеваемости COVID-19 замедлил их восстановление, - отмечается в сообщении. - Инфляция является высокой, что отражает, главным образом, временные факторы. В целом финансовые условия остаются благоприятными".

Дальнейшая траектория движения экономики продолжает зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, полагают в FOMC. Прогресс в вакцинации, а также ослабление проблем в цепочках поставок, как ожидается, будут поддерживать рост экономической активности и занятости, а также способствовать снижению инфляции, но риски для экономических перспектив сохраняются.

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