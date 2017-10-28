ФРГ закрыла свое воздушное пространство для компаний из России

Германия предварительно закрыла свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Об этом сообщило в среду, 2 июня, агентство AFP со ссылкой на полученный им официальный ответ министерства транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ. По утверждению Минтранса, такое решение приняло Федеральное ведомство авиации Германии в связи с отменой полетов немецкого авиаперевозчика Lufthansa в Россию из-за отсутствия разрешения российских властей. Ожидалось, что разрешение будет получено не позднее 2 июня. В общей сложности запрет коснется рейсов компаний "Аэрофлот" и S7.
Кроме того, министерство транспорта ФРГ пояснило, что воздушное пространство Германии будет вновь открыто для российских авиакомпаний, как только российская сторона выдаст разрешение на полеты немецкой Lufthansa.
Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта в Москву и Петербург
Несколькими часами ранее представитель Lufthansa Group (LG) сообщил DW, что запланированные на 2 июня рейсы LH 1444 и LH 1445 из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно, а также рейсы LH1436 и LH1437 из Франкфурта в Санкт-Петербург и обратно отменены "из-за отсутствия согласования с властями" России. "Мы проинформировали пассажиров и, конечно, сожалеем о причиненных неудобствах", - отметил он. По его словам, в компании рассчитывали, что "своевременно получат" необходимое одобрение, но этого не произошло. Представитель Lufthansa Group уточнил, что речь шла о согласовании с целым рядом российских инстанций.
Рейсы должны были выполняться в обход воздушного пространства Беларуси. По версии источника агентства "Интерфакс", их отмена могла быть связана с "несвоевременной или неполной подачей документов об изменении маршрута перевозчиком". Однако сотрудник Lufthansa Group в беседе с DW назвал подобную привязку "спекуляцией". "Мы не будем давать комментариев" на этот счет, подчеркнул он.
В то же время представитель LG подтвердил, что "в последние несколько дней рейсы в Москву и Санкт-Петербург выполнялись без пролета над Беларусью". Собеседник DW добавил, что в практике авиакомпании - оперативно обновлять отдельные детали маршрутов и согласовывать их с компетентными авиационными властями соответствующих стран.
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Автор: Ксения Сафронова