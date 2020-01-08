Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта в Москву и Петербург

Флагманский авиаперевозчик Германии - авиакомпания Lufthansa - 2 июня отменил рейсы LH 1444 и LH 1445 из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно, а также рейсы LH1436 и LH1437 из Франкфурта в Санкт-Петербург и обратно. Это DW сообщил представитель Lufthansa Group (LG).

"Я могу подтвердить, что на сегодня<…> эти запланированные рейсы пришлось отменить из-за отсутствия согласования с властями. Мы проинформировали пассажиров и, конечно, сожалеем о причиненных неудобствах", - отметил он. По его словам, в компании рассчитывали, что "своевременно получат" необходимое одобрение, однако этого не произошло. Представитель Lufthansa Group уточнил, что речь шла о согласовании с целым рядом российских инстанций.

В облет воздушного пространства Беларуси

Рейсы должны были выполняться в обход воздушного пространства Беларуси. По версии источника агентства "Интерфакс", отмена могла быть связана с "несвоевременной или неполной подачей документов об изменении маршрута перевозчиком".

Сотрудник Lufthansa Group в беседе с DW назвал подобную привязку "спекуляцией". "Мы не будем давать комментариев" на этот счет, подчеркнул он.

В то же время представитель компании подтвердил, что "в последние несколько дней рейсы в Москву и Санкт-Петербург выполнялись без пролета над Беларусью". Собеседник DW добавил, что в практике авиакомпании - оперативно обновлять отдельные детали маршрутов и согласовывать их с компетентными авиационными властями соответствующих стран.

Между тем источник ТАСС в одной из авиакомпаний РФ сообщил, что вопросы выдачи дополнительных разрешений на рейсы между Германией и Россией будут урегулированы 2 июня.

Air France выполнит лишь один рейс из Парижа в Москву Air France

Тем временем французская авиакомпания Air France 2 июня в соответствии с измененным ранее расписанием приступила к выполнению только одного из двух планировавшихся авиарейсов из международного аэропорта Париж - Шарль-де-Голль в Москву.

Согласно расписанию на сайте перевозчика, авиалайнер Boeing 777-300, выполняющий рейс AF1154, вылетел из Парижа в 10.19 по местному времени (11.19 мск), уточнило агентство "Интерфакс". Прибытие в аэропорт Шереметьево ожидается в 14.55 мск.

Второй рейс 2 июня отменен. Он должен был быть выполнен из аэропорта Шарль-де-Голль в 19.25 по местному времени (20.25 мск). Согласно онлайн-расписанию, на этой неделе авиакомпания прогнозирует дальнейшие отмены рейсов.

Реакция на принудительную посадку самолета Ryanair

Санкции, наложенные странами ЕС после принудительной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, включают рекомендации европейским авиаперевозчикам избегать воздушное пространство Беларуси как небезопасное. Это решение, кроме Austrian Airlines и Air France, поддержал целый ряд авиакомпаний, включая немецкую Lufthansa, нидерландскую KLM и латвийскую AirBaltic.

Российские авиационные власти с задержками отвечают на запросы европейских авиакомпаний об изменении маршрутов в облет Беларуси, объясняя это большим наплывом подобных запросов и несвоевременной их подачей.

Так, российские авиационные власти на 27 мая не согласовали полеты самолетов как минимум двух европейских авиакомпаний, пытавшихся на пути в Россию облететь воздушное пространство Беларуси. Были отменены рейсы австрийской авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву. Не смог вылететь в российскую столицу и лайнер авиакомпании Air France из Парижа. Кстати, эта авиалиния вынуждена была отменить свой рейс в Москву и днем ранее - 26 мая.

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