ФРГ продолжит восстанавливать инфраструктуру Украины

По словам министра Свеньи Шульце, Германия помогает ремонтировать линии электропередачи, водопроводы, газопроводы в Украине после ударов ВС РФ.

Германия продолжит оказывать дальнейшую помощь Украине на фоне российских атак на украинскую инфраструктуру. Об этом заявила министр развития ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) в интервью телеканалу ARD в воскресенье, 20 ноября.

"Да, из Германии будет оказываться масштабная помощь, чтобы Украина смогла выдержать эту войну, - заверила она. - Мы поставляем генераторы. Мы помогаем ремонтировать линии электропередачи, водопроводы, газопроводы".

В случае продолжения Россией массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины в стране может не оказаться достаточного для восстановления национальной энергосистемы количества компонентов. Об этом украинское правительство предупредило своих западных союзников, запрашивая у них запчасти для ремонта электросетей и газовых систем, передало 16 ноября американское издание Politico.

Politico: Киев обсуждает с США и ЕС поддержку энергосектора

По данным издания, предупреждения, звучавшие из Киева в последнюю неделю, свидетельствуют об уровне тревоги среди высших должностных лиц Украины по поводу предстоящей зимы и потенциальных последствий долгосрочного повреждения инфраструктуры.

Ненадежность энергетического сектора может иметь самые серьезные последствия, говорят украинские чиновники. Так, она может привести к остановке производства продуктов питания и транспортных операций - двух критически важных секторов, необходимых для поддержки военных операций.

"Это - один из самых важных вопросов, которые мы сейчас обсуждаем с американцами и европейцами", - указал советник украинского правительства, добавив, что некоторые жители уже покинули страну в страхе, что энергетический кризис будет только усугубляться.

Российские ракетные удары повредили объекты "Укргаздобычи"

В районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вечером 19 ноября и утром 20 ноября вновь звучали взрывы, в результате которых на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Государственная компания "Нафтогаз Украины" 17 ноября сообщила об ущербе, вызванном массированным ракетным ударом по газодобывающей инфраструктуре на востоке страны. По ее данным, разрушены и повреждены несколько объектов АО "Укргаздобыча".

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