Минобороны ФРГ сожалеет о нежелании РФ сообщить о цели маневров на границе с Украиной

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) выразила сожаление по поводу того, что Москва до сих пор не объяснила причину и цели усиления российской военной активности на границе с Украиной. "Если бы России было нечего скрывать, она легко могла бы объяснить, что за войска она перемещает и с какой целью", - написала политик на своей странице в соцсети Twitter в ночь на воскресенье, 11 апреля.

Вместе с тем Крамп-Карренбауэр сообщила, что Берлин сожалеет о решении России не участвовать 10 апреля в инициированном Украиной специальном заседании ОБСЕ в рамках параграфа 16 так называемого Венского документа (ВД), на котором Москва могла бы предоставить объяснение по наращиванию своего военного присутствия на границе с Украиной.

Венский документ

Согласно Венскому документу, страны-члены ОБСЕ регулярно обмениваются информацией относительно состояния их вооруженных сил, численности армий и вооружений, а также о планах в сфере обороны и военном бюджете.

На сайте МИД РФ указано, что "целью ВД является осуществление согласованного набора взаимодополняющих мер укрепления доверия и безопасности (МДБ) для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ". "Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с "необычной военной деятельностью" и в отношении опасных инцидентов военного характера", поясняется далее на сайте российского министерства.

Германия и Франция о позиции РФ

В совместном заявлении Германии и Франции, сделанном по случаю встречи стран-членов ОБСЕ по вопросу необычной военной активности России на границе с Украиной, говорится следующее: "Мы сожалеем о том, что ответ России на вопросы, поднятые Украиной, не удовлетворил потребность в получении информации. Россия не ответила. Она просто заявила: "Все действия вооруженных сил проводились в рамках учений и не требуют уведомлений". Мы также сожалеем о том, что Россия не присутствует на сегодняшней встрече и таким образом упускает еще одну возможность объяснить свои действия".

Вместе с этим Германия и Франция выразили свою поддержку принципу территориальной целостности, единства и независимости Украины в границах, признанных международным правом. "Мы призываем Россию воспользоваться механизмом консультаций, который предоставляет ОБСЕ и Венский документ, признаваемый и Россией, и конструктивно работать в духе Хельсинкского заключительного акта (Заключительный акт первого саммита глав государств и правительств государств-участников ОБСЕ, который проходил в Хельсинки. - Ред.) с членами ОБСЕ, которых касается этот вопрос. Мы призываем Россию пересмотреть ее подход и добросовестно выполнять ее политико-военные обязательства, взятые на себя по отношению к ОБСЕ", - указано в документе, который опубликован в микроблоге главы Минобороны Германии.

Сожаление по поводу нежелания России дать объяснения ради разрядки напряжения в этой ситуации высказали и в представительстве США в ОБСЕ.

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