ФРГ откажется от эмбарго на поставки Eurofighter Эр-Рияду

В ходе поездки на Ближний Восток глава МИД Германии указала на конструктивную роль Саудовской Аравии с начала операции Израиля против ХАМАС. По ее словам, Берлин разрешит поставки истребителей Лондоном.

Правительство Германии больше не будет возражать против поставок истребителей Eurofighter Саудовской Аравии и противодействовать планам Великобритании экспортировать в ближневосточное королевство эти самолеты. Об этом заявила в воскресенье, 7 января, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в Иерусалиме.

Бербок о конструктивной роли Эр-Рияда в ближневосточном кризисе

Бербок сослалась на конструктивную роль Саудовской Аравии в ходе продолжающегося уже три месяца кризиса на Ближнем Востоке после масштабной атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль. Она подчеркнула, что Эр-Рияд неоднократно перехватывал ракеты, выпущенные по Израилю йеменскими хуситами, которые являются союзниками Ирана. "Не секрет, что саудовские ВВС при этом используют и Eurofighter", - добавила глава МИД ФРГ.

Эти действия Саудовской Аравии демонстрируют ее "стремление к лучшему будущему региона", а также вносят вклад в безопасность Израиля и помогают сдержать угрозу разрастания конфликта, уверена глава немецкого внешнеполитического ведомства. По ее словам, Германия благодарна за это Эр-Рияду.

Критика из рядов "зеленых"

Заявления Анналены Бербок вызвали критику среди ее однопартийцев. "Это сообщение стало сюрпризом", - заявила еженедельнику Der Spiegel представитель партии "Союз-90"/"зеленые" по политике безопасности Сара Нанни (Sara Nanni). Она напомнила, что еще летом правительство ФРГ заверяло, что не будет поставлять Саудовской Аравии истребители Eurofighter.

Депутат бундестага от партии "зеленых" Джамила Шефер (Jamila Schäfer) подчеркнула, что Эр-Рияд участвует в войне в Йемене, а также серьезным образом нарушает права человека. "Никто не может гарантировать, что это оружие не будет использовано для дальнейших операций, нарушающих международное право", - указала она.

Постави Eurofighter возможны только с согласия Берлина

Великобритания уже долгое время пытается получить согласие Германии на поставку Саудовской Аравии боевых самолетов Eurofighter, которые Лондон и Берлин производят совместно. Коалиционное правительство ФРГ до сих пор не соглашалось с такими планами.

Ведомство федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), представляющего Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), а также руководство Свободной демократической партии (СвДП) ранее сигнализировали готовность разрешить экспорт Eurofighter в Саудовскую Аравию. Против этого до сих пор выступала часть социал-демократов, а также "зеленые", которые являются третьим членом правящей коалиции. По настоянию "зеленых" запрет на такие поставки был включен в коалиционный договор. Экспорт вооружений, согласно тексту документа, запрещен в государства, которые доказанно участвуют в военном конфликте в Йемене.

В рамках трехдневного ближневосточного турне глава МИД ФРГ после Израиля посетит Западный берег реки Иордан, Египет и Ливан. Ее поездка проходит на фоне усилий западных держав избежать эскалации конфликта. В эти же дни регион посещают госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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