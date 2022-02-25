ФРГ напрямую поставит Украине противотанковое оружие и ракеты

Германия впервые объявила о прямых поставках летального оружия Украине. Бундесвер отправит украинской армии 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет "земля-воздух" Stinger. Об этом в субботу, 26 февраля, заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

"Российское нападение обозначило переломный момент. Наше обязательство в том, чтобы поддержать по мере сил Украину при обороне против захватнической армии Путина", - написал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в Twitter, обосновывая принятое решение.

Президент Зеленский выражает восторг

Президент Украины Владимир Зеленский выразил восторг в связи с объявленной поставкой немецкого оружия. "Германия только что объявила о поставке Украине противотанковых гранатометов и ракет "Stinger". Продолжайте в том же духе, канцлер Олаф Шольц! Антивоенная коалиция действует!" - написал Зеленский в Twitter в субботу вечером.

Это принципиальное изменение курса Германии в условиях кризиса вокруг Украины. До сих пор правительство Германии отказывалось поставлять летальное оружие в Украину, поскольку она является кризисным регионом. Но Берлин изменил свою позицию после того, как Россия вторглась в Украину, притом что в последние месяцы Киев неоднократно обращался с призывом о таких поставках. Сначала германские власти одобрили решение о поставках вооружений в Украину через третьи страны, а теперь решили сделать это напрямую.

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