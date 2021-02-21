ФРГ, Франция и Великобритания осудили отказ Ирана выполнять дополнительный протокол по СВПД

Германия, Франция и Великобритания осудили решение властей Ирана отказаться от выполнения дополнительного протокола в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Это очередное нарушение Тегенаном своих обязательств, затрудняющее действия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявили во вторник, 23 февраля, внешнеполитические ведомства трех стран.

"Мы, министры иностранных дел Германии, Франции и Соединенного Королевства, глубоко сожалеем, что Иран с сегодняшнего дня начал приостановку действия дополнительного протокола и транспарентных мер в рамках СВПД. Своими мерами Иран в очередной раз нарушает взятые на себя обязательства в рамках СВПД и значительным образом сокращает возможности МАГАТЭ по надзору и проверке", - говорится в совместном заявлении трех ведомств.

Евротройка заявила об опасном решении Ирана

При этом решение Тегерана "опасно", оно серьезным образом ограничивает доступ экспертов МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана, отметила далее евротройка и призвала иранское руководство отказаться от принятого решения и тесно сотрудничать с международной организацией.

"Нашей целью по-прежнему является сохранение СВПД и поддержка дипломатических усилий по урегулированию конфликта в процессе переговоров, что позволит Ирану и США вернуться к полному выполнению обязательств в рамках СВПД", - заявили далее внешнеполитические ведомства в Берлине, Париже и Лондоне.

Иран ограничил инспектирование ядерных объектов МАГАТЭ

В ночь на 23 февраля вступило в силу решение, ограничивающее инспектирование ядерных объектов МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола. В то же время Тегеран указал, что при необходимости обогатит уран до показателя, существенно превышающего международные договоренности. "Мы можем обогатить его до уровня в 60 процентов", - заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Пресс-секретарь Госдепартамента США Эдвард Прайс расценил слова Хаменеи как угрозу, но подчеркнул, что при выполнении определенных условий Вашингтон готов вернуться в ядерную сделку с Тегераном.

Днем ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовало с Исламской Республикой проверки атомных объектов в ограниченном объеме. Заключенное соглашение будет действительно в течение 3 месяцев. Контроль входит в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который в 2015 году подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания. Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года и ввели новые санкции в отношении Ирана. Тегеран в ответ отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Среди прочего, документ запрещает обогащение урана до уровня более 3,67 процента. Но МАГАТЭ в августе 2019-го сообщило, что Иран обогатил уран до уровня в 4,5 процента, что соответствует нормам организации. А в ноябре 2019-го МАГАТЭ заявило, что запасы ядерного топлива в Исламской Республике превышают 2400 кг, в то время как по соглашению они должны были сохраняться на уровне 200 кг.

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