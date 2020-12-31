 Французское шампанское переименовали для российского рынка | Новости из Германии о Европе | DW | 01.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Французское шампанское переименовали для российского рынка

С 1 января французское шампанское может продаваться в России только под брендом "игристое вино". Париж не теряет надежды оспорить российский закон.

Ряды бутылок французского шампанского (фото из архива)

Несмотря на все усилия правительства Франции, производителям шампанского пришлось поменять этикетки для продажи в России. Начиная с субботы, 1 января, продавать напитки под брендом "шампанское" на территории РФ смогут только российские производители.

Согласно закону о маркировке шампанского на российском рынке, принятому в июле 2021 года, иностранные производители обязаны обозначать свою продукцию как "игристое вино". Этот закон затронул и виноделов французского региона Шампань. Хотя им можно оставить на этикетке надпись "Champagne" латиницей, на русском языке они обязаны писать, что это "игристое вино".

Закон должен был вступить в силу еще летом, однако Парижу удалось добиться отсрочки до 1 января 2022 года. "Это позволило нам гарантировать, что несоответствующие требованиям бутылки, которые были отправлены до июля, могли быть проданы", - заявили во французском объединении производителей шампанского Comité Champagne.

Париж не сдается

Тем не менее Франция еще надеется оспорить российский закон. По данным французского министерства торговли, переговоры не закончены. "Мы продолжаем работать над этим вопросом совместно с Еврокомиссией, чтобы защитить нашу винную и спиртовую промышленность, включая шампанское", - сообщил представитель министерства в ответ на запрос агентства AFP. 

Ранее Франция пригрозила России судом, если выяснится, что новый российский закон о маркировке нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО).

Россияне покупают дорогое шампанское, но мало

Россия занимает 15-е место в мире по потреблению французского шампанского. Ежегодно в страну доставляется около двух миллионов из 150 млн экспортируемых бутылок. Однако, как уточняют в Comité Champagne, российский высший класс часто покупает самые благородные и, следовательно, дорогие напитки.

Смотрите также:

  • Пфальц

    Германский винный путь

    Маршрут по Пфальцу

    85-километровый туристический маршрут Германский винный путь (Deutsche Weinstraße), он же - Немецкая винная дорога, берет начало на границе с французским Эльзасом. Проходит по Пфальцу - второму по площади винному региону Германии после Рейнгессена. Первыми виноград здесь стали возделывать древние римляне две тысячи лет назад, оценившие местный солнечный и мягкий климат.

  • Собранный виноград

    Германский винный путь

    От Рислинга до Кернера

    На этом популярном туристическом маршруте расположено более четырех десятков городков и около полутора сотен живописных деревень. Среди возделываемых белых сортов - Рислинг, Мюллер-Тургау, Кернер, Сильванер и Граубургундер, среди красных - Португизер, Шпетбургундер и Дорнфельдер. Эта фотография сделана во время одного из винных праздников, которыми славится регион.

  • Швайген-Рехтенбах

    Германский винный путь

    Швайген-Рехтенбах

    Начало Германского винного пути в Швайген-Рехтенбахе символически обозначают каменные ворота, возведенные в 1936 году, а на фотографии - информационно-туристический центр, открытый здесь в 1995 году.

  • Сбор урожая

    Германский винный путь

    Сбор урожая

    Самое интересное время в Пфальце - осенью в период сбора урожая. Однако здешние ландшафты располагают к прогулкам в любое время года. Гурманы могут по достоинству оценить превосходное качество региональной кухни под Рислинг или Сильванер - наиболее популярные здешние вина.

  • Дёрренбах

    Германский винный путь

    Дёрренбах

    Винодельческую деревушку Дёрренбах называют "Спящей красавицей Пфальца". Главная архитектурная достопримечательность - фахверковая ратуша, построенная в ренессансную эпоху. Здесь она изображена на старой фотографии 1965 года.

  • Бирквайлер

    Германский винный путь

    Бирквайлер

    Бирквайлер в 1985 году выиграл конкурс на право называться самой красивой деревней Германского винного пути. Это типичное винодельческое поселение Пфальца было основано семь веков назад. Местность идеально подходит для прогулок по виноградникам. В конце июня здесь проходит один из самых старых традиционных винных праздников этого региона.

  • Инга Шторк (Inga Storck)

    Германский винный путь

    Винные королевы

    Каждый год в Пфальце выбирают свою Винную королеву и сразу трех Винных принцесс. Начало традиции было положено в 1931 году. В первое время полномочия этих королев распространялись на всю Германию, но постепенно в других регионах стали выбирать и короновать своих собственных винных красавиц. На фотографии - королева 2018 года Инга Шторк.

  • Вахенхайм

    Германский винный путь

    Немецкая Тоскана

    Пфальц часто называют "Немецкой Тосканой". В любом случае, он вполне может конкурировать с ней по количеству солнечных часов в году - 1800. На фотографии - одно из винодельческих хозяйств около города Вахенхайм.

  • Цветущие миндальные деревья

    Германский винный путь

    Миндаль

    Уже в марте воздух в Пфальце прогревается до температуры, необходимой для начала цветения миндаля. Осенью в пору сбора винограда здесь также созревают каштаны, которые обязательно нужно попробовать, как и знаменитый луковый пирог с молодым вином.

  • Винный праздник в Бад-Дюркхайме

    Германский винный путь

    Бад-Дюркхайм

    В Бад-Дюркхайме проходит самый большой в мире винный праздник, в котором участвует до 600 тысяч человек. В этом месте также находится самая большая винная бочка Германии, хотя вино в нее никогда не наливали. Внутри разместился целый ресторан. Над городом расположен средневековый замок Харденбург.

  • Винный погреб

    Германский винный путь

    Винный погреб

    Между бочками Туристы, путешествующие по Германскому винному пути, могут от начала до конца проследить процесс изготовления вина. От виноградников, сбора урожая, выжимки сока и вплоть до его розлива в бутылки. Стоит также заглянуть в одну из бочарных мастерских.

  • Нойштадт, 1910 год

    Германский винный путь

    Нойштадт

    Завершим обзор Германского винного пути этой открыткой 1910 года. Город Нойштадт является одним из главных центров немецкого виноделия. В центре расположена оживленная рыночная площадь с барочной ратушей и готической церковью. Посетителям города также рекомендуется прокатиться по 13-километровой "Кукушкиной" узкоколейке - Kuckucksbähnel, а также посетить замок Хамбах.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 03:47

Новогодняя экскурсия на родину шампанского (31.12.2013)

Контекст

Как французское шампанское в России стало игристым вином

Производитель Moёt & Chandon, чтобы избежать запрета на продажу шампанского в РФ, будет писать на этикетке "игристое вино". Сергей Елкин уверен: добиться этого Путину помогло его профессиональное прошлое.  

Комментарий: Закон о шампанском как апофеоз российского импортозамещения

Идеология протекционизма все больше определяет действия властей России. Она проявляется и в отношении к игристым винам, и к софту, и к лекарствам и вакцинам, считает Андрей Гурков.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Путина возмутил рост цен на продукты, но власти все равно ограничили их импорт из стран Запада (14.12.2020)  

Британцы полюбили отечественное шампанское  

Реклама

Самые читаемые

COVID-19: глава Минздрава ФРГ видит "свет в конце тоннеля"  

Комментарий: Последняя битва Путина?  

В Беларуси вступило в силу продуктовое эмбарго против "недружественных стран"  