Французское шампанское переименовали для российского рынка

Несмотря на все усилия правительства Франции, производителям шампанского пришлось поменять этикетки для продажи в России. Начиная с субботы, 1 января, продавать напитки под брендом "шампанское" на территории РФ смогут только российские производители.

Согласно закону о маркировке шампанского на российском рынке, принятому в июле 2021 года, иностранные производители обязаны обозначать свою продукцию как "игристое вино". Этот закон затронул и виноделов французского региона Шампань. Хотя им можно оставить на этикетке надпись "Champagne" латиницей, на русском языке они обязаны писать, что это "игристое вино".

Закон должен был вступить в силу еще летом, однако Парижу удалось добиться отсрочки до 1 января 2022 года. "Это позволило нам гарантировать, что несоответствующие требованиям бутылки, которые были отправлены до июля, могли быть проданы", - заявили во французском объединении производителей шампанского Comité Champagne.

Париж не сдается

Тем не менее Франция еще надеется оспорить российский закон. По данным французского министерства торговли, переговоры не закончены. "Мы продолжаем работать над этим вопросом совместно с Еврокомиссией, чтобы защитить нашу винную и спиртовую промышленность, включая шампанское", - сообщил представитель министерства в ответ на запрос агентства AFP.

Ранее Франция пригрозила России судом, если выяснится, что новый российский закон о маркировке нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО).

Россияне покупают дорогое шампанское, но мало

Россия занимает 15-е место в мире по потреблению французского шампанского. Ежегодно в страну доставляется около двух миллионов из 150 млн экспортируемых бутылок. Однако, как уточняют в Comité Champagne, российский высший класс часто покупает самые благородные и, следовательно, дорогие напитки.

Смотрите также:

Германский винный путь Маршрут по Пфальцу 85-километровый туристический маршрут Германский винный путь (Deutsche Weinstraße), он же - Немецкая винная дорога, берет начало на границе с французским Эльзасом. Проходит по Пфальцу - второму по площади винному региону Германии после Рейнгессена. Первыми виноград здесь стали возделывать древние римляне две тысячи лет назад, оценившие местный солнечный и мягкий климат.

Германский винный путь От Рислинга до Кернера На этом популярном туристическом маршруте расположено более четырех десятков городков и около полутора сотен живописных деревень. Среди возделываемых белых сортов - Рислинг, Мюллер-Тургау, Кернер, Сильванер и Граубургундер, среди красных - Португизер, Шпетбургундер и Дорнфельдер. Эта фотография сделана во время одного из винных праздников, которыми славится регион.

Германский винный путь Швайген-Рехтенбах Начало Германского винного пути в Швайген-Рехтенбахе символически обозначают каменные ворота, возведенные в 1936 году, а на фотографии - информационно-туристический центр, открытый здесь в 1995 году.

Германский винный путь Сбор урожая Самое интересное время в Пфальце - осенью в период сбора урожая. Однако здешние ландшафты располагают к прогулкам в любое время года. Гурманы могут по достоинству оценить превосходное качество региональной кухни под Рислинг или Сильванер - наиболее популярные здешние вина.

Германский винный путь Дёрренбах Винодельческую деревушку Дёрренбах называют "Спящей красавицей Пфальца". Главная архитектурная достопримечательность - фахверковая ратуша, построенная в ренессансную эпоху. Здесь она изображена на старой фотографии 1965 года.

Германский винный путь Бирквайлер Бирквайлер в 1985 году выиграл конкурс на право называться самой красивой деревней Германского винного пути. Это типичное винодельческое поселение Пфальца было основано семь веков назад. Местность идеально подходит для прогулок по виноградникам. В конце июня здесь проходит один из самых старых традиционных винных праздников этого региона.

Германский винный путь Винные королевы Каждый год в Пфальце выбирают свою Винную королеву и сразу трех Винных принцесс. Начало традиции было положено в 1931 году. В первое время полномочия этих королев распространялись на всю Германию, но постепенно в других регионах стали выбирать и короновать своих собственных винных красавиц. На фотографии - королева 2018 года Инга Шторк.

Германский винный путь Немецкая Тоскана Пфальц часто называют "Немецкой Тосканой". В любом случае, он вполне может конкурировать с ней по количеству солнечных часов в году - 1800. На фотографии - одно из винодельческих хозяйств около города Вахенхайм.

Германский винный путь Миндаль Уже в марте воздух в Пфальце прогревается до температуры, необходимой для начала цветения миндаля. Осенью в пору сбора винограда здесь также созревают каштаны, которые обязательно нужно попробовать, как и знаменитый луковый пирог с молодым вином.

Германский винный путь Бад-Дюркхайм В Бад-Дюркхайме проходит самый большой в мире винный праздник, в котором участвует до 600 тысяч человек. В этом месте также находится самая большая винная бочка Германии, хотя вино в нее никогда не наливали. Внутри разместился целый ресторан. Над городом расположен средневековый замок Харденбург.

Германский винный путь Винный погреб Между бочками Туристы, путешествующие по Германскому винному пути, могут от начала до конца проследить процесс изготовления вина. От виноградников, сбора урожая, выжимки сока и вплоть до его розлива в бутылки. Стоит также заглянуть в одну из бочарных мастерских.

Германский винный путь Нойштадт Завершим обзор Германского винного пути этой открыткой 1910 года. Город Нойштадт является одним из главных центров немецкого виноделия. В центре расположена оживленная рыночная площадь с барочной ратушей и готической церковью. Посетителям города также рекомендуется прокатиться по 13-километровой "Кукушкиной" узкоколейке - Kuckucksbähnel, а также посетить замок Хамбах. Автор: Максим Нелюбин

