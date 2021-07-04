 Как французское шампанское в России стало игристым вином | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 05.07.2021

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Россия

Как французское шампанское в России стало игристым вином

Производитель Moёt & Chandon, чтобы избежать запрета на продажу шампанского в РФ, будет писать на этикетке "игристое вино". Сергей Елкин уверен: добиться этого Путину помогло его профессиональное прошлое.

Карикатура Сергея Елкина - президент России Владимир Путин допрашивает бутылку шампанского: Итак, месье, какое ваше настоящее имя.

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    Автор: Сергей Елкин


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