Производитель Moёt & Chandon, чтобы избежать запрета на продажу шампанского в РФ, будет писать на этикетке "игристое вино". Сергей Елкин уверен: добиться этого Путину помогло его профессиональное прошлое.
Смотрите также:
MH Champagne Maisons всегда соблюдали законодательство в странах, куда поставляли свою продукцию, указали в компании. Замена этикеток - ответ на подписанные Путиным поправки.
В соответствии с соглашением в Китае больше не смогут называть любые игристые вина "шампанским", а европейские торговые сети будут обязаны продавать только оригинальную писяньскую пасту из фасоли и аньцзийский белый чай.