Французский премьер обещал помочь фермерам на фоне протестов

Премьер Франции Габриэль Атталь заверил протестующих фермеров, что им будут быстро выплачены субсидии и оказана другая поддержка. Между тем блокада дорог вокруг Парижа продолжается второй день.

Новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь пообещал предоставить помощь фермерам, заблокировавшим главные автомагистрали вокруг Парижа. Выступая во вторник, 30 января, в Национальном собрании (нижняя палата парламента) с программной речью, он заявил, что следует "прислушаться к фермерам, которые работают и беспокоятся о своем будущем и средствах к существованию".

Французский премьер выразил понимание целей протестующих: гарантировать честную конкуренцию, с тем "чтобы правила, применяемые к (французским. - Ред.) фермерам, соблюдались и в отношении иностранной продукции". Габриэль Атталь пообещал добиться исключений из европейских предписаний: "Наше сельское хозяйство - это наша сила и наша гордость. Поэтому я торжественно заявляю: для французского сельского хозяйства должно быть сделано исключение".

Аграриям обещают быстро выплатить субсидии

Атталь пообещал экстренную помощь испытывающим трудности виноделам и быструю выплату субсидий ЕС прочим сельхозпроизводителям - они должны быть перечислены к середине марта. Он также объявил о немедленном введении штрафов для продавцов продуктов питания, которые нарушают закон, призванный обеспечить справедливую долю доходов для фермеров.

На прошлой неделе Атталь уже объявил ряд мер по поддержке сельского хозяйства, но протестующие отвергли их, сочтя недостаточными, и пригрозили двинуться на Париж, если их требования не будут выполнены.

Блокада дорог вокруг Парижа продолжается

Начав блокировать тракторами дороги вокруг французской столицы накануне, фермеры продолжили протестовать во вторник, не приближаясь к Парижу ближе 30-40 километров. Так что в самой столице акции протеста практически не повлияли на дорожное движение. По всей стране были перекрыты отдельные участки более чем на десяти автомагистралях. Ночь на вторник протестующие провели на баррикадах, в палатках, запасшись едой, водой, мобильными туалетными кабинами и электрогенераторами и готовые к длительной борьбе.

Французские аграрии недовольны падением их доходов из-за инфляции, увеличением импорта сельхозпродукции, бюрократией и новыми экологическими требованиями Евросоюза. Согласно последним, страны ЕС должны будут снизить использование пестицидов и удобрений, а также вернуть к 2030 году к естественному состоянию как минимум 20 процентов поверхности суши и морей в своих границах. Эти меры грозят сократить площадь сельхозземель и сделать земледелие менее рентабельным, опасаются аграрии. Многие из них боятся в результате разориться. "Наш конец будет означать для вас голод", "Без фермеров нет провольствия" - такие транспаранты размещены на тракторах демонстрантов.

Смотрите также: