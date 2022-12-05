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Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица
Наталья ГаврилицаФото: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance
ПолитикаМолдова

Фрагменты ракеты в Бричанах: Молдова контролирует ситуацию

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Власти Молдовы прилагают "все усилия, чтобы держать ситуацию под контролем" на фоне обнаружения фрагментов ракеты в Бричанах, указала премьер.

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Власти Молдовы прилагают "все усилия, чтобы держать ситуацию под контролем" на фоне обнаружения патрулем Пограничной полиции фрагментов ракеты недалеко от города Бричаны на севере страны, близ границы с Украиной. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица.

"В Украине - новая волна ракетных обстрелов, которая имеет прямые последствия и для нашей страны", - подчеркнула глава кабмина.

По словам премьера, Погранполиция оцепила зону, где упали фрагменты ракеты. На месте находятся сотрудники МВД, специалисты службы "Бомбтех", Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), передал местный новостной портал Noi.md. По его данным, в Бричаны направлена группа инженеров Национальной армии для обследования местности.

Глава правительства Молдовы выразила солидарность с народом Украины

При этом оператор энергосетей страны "Молдэлектрика" (Moldelectrica) сообщил о нарушениях в энергосистеме, которые могут привести к возможным отключениям электричества. Это связано с массовыми обстрелами в Украине, указали в компании.

"Делаем все возможное, чтобы… не допустить рискованных для наших граждан ситуаций", - подчеркнула Гаврилица.

Глава кабмина решительно осудила жестокие нападения на гражданские объекты в Украине и подтвердила свою солидарность с украинским народом. Она не стала комментировать происхождение фрагментов ракеты.

В октябре фрагменты ракеты упали в Наславче

В конце октября на приграничной территории в Молдове уже падали обломки ракеты, сбитой системой украинской противовоздушной обороны. На севере Молдовы упала сбитая украинскими военными российская ракета, указало тогда МВД в Кишиневе.

"Ракета… упала в северной части населенного пункта Наславча Республики Молдова, который расположен на границе с Украиной. На данный момент пострадавших нет, были выбиты окна в нескольких домах в Наславче", - указали 31 октября в пресс-службе молдавского ведомства. Населенный пункт Наславча расположен непосредственно рядом с Винницкой областью, граница проходит через реку Днестр.

Новые ракетные удары РФ по Украине

В понедельник, 5 декабря, были зафиксированы новые российские ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. Воздушная тревога прозвучала почти на всей территории страны. Взрывы прогремели в Черкасской, Запорожской, Киевской, Винницкой, Одесской областях, Харькове и Херсоне. В Одессе, Житомире и Николаеве произошло частичное отключение света.

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