Фотохроника войны в Украине: 90 дней

Три месяца войны в Украине

С начала войны по всему миру не прекращаются массовые демонстрации в знак протеста против войны РФ с Украиной, как, например, на акции в Берлине 27 февраля, на которой собрались десятки тысяч человек.

Автор: Михаил Бушуев