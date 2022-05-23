Фотохроника войны в Украине: 90 дней

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Основные события трех месяцев войны в Украине - через фотообъективы: взрывы и разрушения, военные и их техника, мирные жители и их горе. DW собрала снимки, рассказывающие о войне России против Украины.
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Приговор российскому сержанту за убийство мирного жителя Украины, быт войны в Донбассе, размах разрушений в Мариуполе, Русский дом "военных преступлений" в Давосе и другие снимки. Фотогалерея DW.
Россия начала войну против Украины 24 февраля 2022 года. Мировое сообщество резко осудило нарушение Москвой территориальной целостности и суверенитета этой страны. России грозит изоляция.
Украине не удастся отвоевать всю свою территорию у РФ, учитывая баланс военных сил, заявил в интервью DW бригадный генерал бундесвера в отставке Райнер Швальб.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 мая.