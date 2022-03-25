 Фотохроника войны в Украине - 28 марта | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 28.03.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 28 марта

Минута молчания на вручении кинопремии "Оскар", акция памяти погибших детей, автомобильная процессия с флагами России в Бонне, сожжение чучела Путина в Тбилиси.

  • Бышев, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    В фотохронике войны в Украине от 28 марта - снимки понедельника и предыдущих двух дней: минута молчания на вручении премии "Оскар", акция памяти 135 погибших детей, автомобильная процессия с флагами России между Кельном и Боном, сожжение чучела Путина в Тбилиси, разрушения, раненые, могилы. Так сейчас выглядит село Бышев под Киевом.

  • Лос-Анджелес, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    "Мы хотели бы замолчать на мгновение, чтобы выразить нашу поддержку народу Украины, который в настоящее время сталкивается с вторжением, военными действиями и несправедливостью на своей собственной земле..." - такой текст появился на экране во время вручения "Оскаров" в Лос-Анджелесе. Обращение завершил призыв: "Мы просим вас поддержать Украину любым доступным вам способом - #StandWithUkraine".

  • Кельн, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Благотворительная организация Желто-голубой крест (Blau-Gelbes-Kreuz e.V.) 26 марта провела в Кельне акцию памяти детей, погибших в Украине после начала российской агрессии. Участники акции разложили на площади перед Кельнским собором 135 плющевых медведей - столько детей, согласно данным международных организаций, уже потеряли жизни в Украине за время войны.

  • Львов, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    В прошедшие дни город Львов в западной части Украины подвергся нескольким ракетным обстрелам. По словам главы областной военной администрации Максима Козицкого, в результате здесь была полностью уничтожена нефтебаза.

  • Мариуполь, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Эвакуация жителей осажденного Мариуполя по коридору, контролируемому войсками РФ и пророссийскими сепаратистами. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на конференции в Катаре заявил, что этот украинский город повторяет судьбу сирийского Алеппо: "Гражданское население массово убивают, уничтожают, страдания ужасны".

  • Харьков, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Российские войска продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты в Харьковской области. Следы от обстрелов на фасаде одного из храмов. По данным региональных властей на 28 марта, в городе и области за минувшие сутки спасатели более двадцати раз выезжали на тушения пожаров и разборку завалов зданий.

  • Харьков, 25 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    В безопасности под землей - в харьковском метро. Здесь люди не только живут в вестибюлях или вагонах уже много недель с начала войны. 26 марта на станции "Исторический музей" прошел "Концерт между взрывами", открывший KharkivMusicFest-2022.

  • Мариуполь, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    "Очень хорошо видно, что Мариуполь стал вторым Алеппо. И, я надеюсь, у нас у всех будет коллективное чувство вины, если мы ничего не сделаем", - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан на Doha Forum - 2022. До начала войны в городе насчитывалось около 440 тысяч жителей.

  • Мариуполь, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Разрушенные здания и могилы жителей Мариуполя. По данным местных властей, в осажденном городе из-за завершения запасов продуктов питания уже начинается голод. По разным оценкам, здесь сейчас находится от 100 до 160 тысяч человек.

  • Стоянка, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Украинский военнослужащий в селе Стоянка Киевской области. По данным генштаба вооруженных сил Украины, под Киевом российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на юго-западе и к востоку от столицы, чтобы перерезать ключевые транспортные артерии.

  • Киев, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    44-летняя жительница Чернигова Наталия Вакула получила ранения в результате атаки на этот город и сейчас проходит лечение в одной из больниц в городе Бровары под Киевом. По данным ООН на конец прошлой недели, в ходе войны в Украине ранено более 1700 мирных жителей, погибли - 1080 гражданских. Реальное число пострадавших может быть значительно выше.

  • Одесса, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Противотанковые ежи - на улице в Одессе и на картине 67-летнего одесского художника Виктора Олийника. По данным городских властей, 27 марта с моря в сторону Одессы были выпущена две ракеты. Они были сбиты украинскими ПВО. Как сообщают украинские СМИ, также была предпринята попытка высадки диверсионно-разведывательной группы на побережье Одесской области.

  • Бонн, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    27 марта несколько сотен машин из разных регионов Германии приняли участие в автомобильной процессии между Кельном и Бонном. Участники акции, согласованной с полицией незадолго до начала, демонстрировали российские флаги. Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику советским солдатам на одном из кладбищ в бывшей столице ФРГ.

  • Дюссельдорф, 25 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    "Мы с тобой, Украина!" - в Дюссельдорфе по улицам теперь ходит такой вот трамвай. Городская транспортная компания оказывает помощь в приеме людей из Украины - в частности, предоставляет автобусы. Число украинских беженцев в Германии, согласно оценкам властей, уже превысило 230 тысяч человек. Реальная цифра - выше ввиду безвизового режима и задержкой данных о регистрации.

  • Тбилиси, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    В ходе антивоенной демонстрации в столице Грузии Тбилиси 27 марта была сожжена кукла, изображающая президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

  • Лондон, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Акции солидарности с Украиной и выступления против войны прошли в выходные дни во многих станах мира. Эта фотография сделана в Лондоне.

    Автор: Николай Пермяков


  • Бышев, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    В фотохронике войны в Украине от 28 марта - снимки понедельника и предыдущих двух дней: минута молчания на вручении премии "Оскар", акция памяти 135 погибших детей, автомобильная процессия с флагами России между Кельном и Боном, сожжение чучела Путина в Тбилиси, разрушения, раненые, могилы. Так сейчас выглядит село Бышев под Киевом.

  • Лос-Анджелес, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    "Мы хотели бы замолчать на мгновение, чтобы выразить нашу поддержку народу Украины, который в настоящее время сталкивается с вторжением, военными действиями и несправедливостью на своей собственной земле..." - такой текст появился на экране во время вручения "Оскаров" в Лос-Анджелесе. Обращение завершил призыв: "Мы просим вас поддержать Украину любым доступным вам способом - #StandWithUkraine".

  • Кельн, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Благотворительная организация Желто-голубой крест (Blau-Gelbes-Kreuz e.V.) 26 марта провела в Кельне акцию памяти детей, погибших в Украине после начала российской агрессии. Участники акции разложили на площади перед Кельнским собором 135 плющевых медведей - столько детей, согласно данным международных организаций, уже потеряли жизни в Украине за время войны.

  • Львов, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    В прошедшие дни город Львов в западной части Украины подвергся нескольким ракетным обстрелам. По словам главы областной военной администрации Максима Козицкого, в результате здесь была полностью уничтожена нефтебаза.

  • Мариуполь, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Эвакуация жителей осажденного Мариуполя по коридору, контролируемому войсками РФ и пророссийскими сепаратистами. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на конференции в Катаре заявил, что этот украинский город повторяет судьбу сирийского Алеппо: "Гражданское население массово убивают, уничтожают, страдания ужасны".

  • Харьков, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Российские войска продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты в Харьковской области. Следы от обстрелов на фасаде одного из храмов. По данным региональных властей на 28 марта, в городе и области за минувшие сутки спасатели более двадцати раз выезжали на тушения пожаров и разборку завалов зданий.

  • Харьков, 25 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    В безопасности под землей - в харьковском метро. Здесь люди не только живут в вестибюлях или вагонах уже много недель с начала войны. 26 марта на станции "Исторический музей" прошел "Концерт между взрывами", открывший KharkivMusicFest-2022.

  • Мариуполь, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    "Очень хорошо видно, что Мариуполь стал вторым Алеппо. И, я надеюсь, у нас у всех будет коллективное чувство вины, если мы ничего не сделаем", - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан на Doha Forum - 2022. До начала войны в городе насчитывалось около 440 тысяч жителей.

  • Мариуполь, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Разрушенные здания и могилы жителей Мариуполя. По данным местных властей, в осажденном городе из-за завершения запасов продуктов питания уже начинается голод. По разным оценкам, здесь сейчас находится от 100 до 160 тысяч человек.

  • Стоянка, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Украинский военнослужащий в селе Стоянка Киевской области. По данным генштаба вооруженных сил Украины, под Киевом российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на юго-западе и к востоку от столицы, чтобы перерезать ключевые транспортные артерии.

  • Киев, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    44-летняя жительница Чернигова Наталия Вакула получила ранения в результате атаки на этот город и сейчас проходит лечение в одной из больниц в городе Бровары под Киевом. По данным ООН на конец прошлой недели, в ходе войны в Украине ранено более 1700 мирных жителей, погибли - 1080 гражданских. Реальное число пострадавших может быть значительно выше.

  • Одесса, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Противотанковые ежи - на улице в Одессе и на картине 67-летнего одесского художника Виктора Олийника. По данным городских властей, 27 марта с моря в сторону Одессы были выпущена две ракеты. Они были сбиты украинскими ПВО. Как сообщают украинские СМИ, также была предпринята попытка высадки диверсионно-разведывательной группы на побережье Одесской области.

  • Бонн, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    27 марта несколько сотен машин из разных регионов Германии приняли участие в автомобильной процессии между Кельном и Бонном. Участники акции, согласованной с полицией незадолго до начала, демонстрировали российские флаги. Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику советским солдатам на одном из кладбищ в бывшей столице ФРГ.

  • Дюссельдорф, 25 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    "Мы с тобой, Украина!" - в Дюссельдорфе по улицам теперь ходит такой вот трамвай. Городская транспортная компания оказывает помощь в приеме людей из Украины - в частности, предоставляет автобусы. Число украинских беженцев в Германии, согласно оценкам властей, уже превысило 230 тысяч человек. Реальная цифра - выше ввиду безвизового режима и задержкой данных о регистрации.

  • Тбилиси, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    В ходе антивоенной демонстрации в столице Грузии Тбилиси 27 марта была сожжена кукла, изображающая президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

  • Лондон, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Акции солидарности с Украиной и выступления против войны прошли в выходные дни во многих станах мира. Эта фотография сделана в Лондоне.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война России против Украины 
• Война в Украине: хроника событий

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Контекст

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