Фотохроника войны в Украине - 28 марта

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Минута молчания на вручении кинопремии "Оскар", акция памяти погибших детей, автомобильная процессия с флагами России в Бонне, сожжение чучела Путина в Тбилиси.
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Владимир Зеленский рассказал о том, как представляет себе военную победу Украины, об отношении к вводу миротворцев НАТО, а также о фейках, распространяемых для оправдания агрессии против его страны.
Война России с Украиной резко изменила жизнь украинской молодежи. Многие юноши и девушки идут в армию, чтобы дать отпор агрессору, вступают в ряды терробороны и занимаются волонтерством.
26-летний Евгений, служивший в РФ по контракту, погиб при штурме аэродрома Гостомель под Киевом в первые дни войны. Его мать признает, что в Украине идет война, но оправдывает действия России.
Президент США заявил, что война, которую Россия ведет в Украине, недостойна великой нации. По его словам, российскому президенту не удастся достичь поставленных целей, у Путина нет права властвовать над соседями.
С начала войны против Украины в России фактически введено военное положение, заявили правозащитники, отмечая подавление антивоенных акций, блокировку СМИ и введение ответственности за дискредитацию ВС РФ.
Россия требует, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО. Но российская угроза заставляет даже традиционно нейтральные страны в Европе задуматься о вступлении в альянс.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями 26 марта.