Фотохроника войны в Украине - 13 мая

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Киевляне возвращаются домой, Зеленский наградил медработников, разрушения в Камышевахе, Циркунах и Чернигове, приют для животных во Львове и другие снимки. Фотогалерея DW.
Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война в Украине: хроника событий
• Война России против Украины
Спектакль для детей в бомбоубежище, разрушения в Харьковcкой области, взрыв на "Азовстали", выставка про войну в Киеве, свежий хлеб для армии и другие снимки. Фотогалерея DW.
Контрнаступление армии Украины под Харьковом, раненые бойцы в катакомбах "Азовстали" в Мариуполе, спецпоезд "Врачей без границ" в Днепре и другие снимки. Фотогалерея DW.
День Победы в Москве, Киеве, Одессе и Мариуполе; убитые российские солдаты в Ольховке; Бранденбургские ворота в цветах флага Украины и другие снимки. Фотогалерея DW.
97-летний ветеран около разрушенного дома, первая леди США в Украине, пес-сапер получил награду, надгробие для "Путлера" и другие снимки. Фотогалерея DW.
ВСУ утверждают о безуспешности попыток российских войск продвинуться. В Одессе рассказали о подбитом корабле РФ. СПЧ ООН принял резолюцию о расследовании возможных преступлений со стороны войск России.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 12 мая.
Его воспевают защитники Мариуполя, на его сторонников охотятся российские военные. Факты о жизни самого известного украинского националиста - Степана Бандеры - в материале DW.
В Украине спецгруппы полиции документируют показания пострадавших от сексуального насилия, в котором они обвиняют российских военных. О сложностях в работе групп - DW.