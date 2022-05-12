 Фотохроника войны в Украине - 13 мая | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 13.05.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 13 мая

Киевляне возвращаются домой, Зеленский наградил медработников, разрушения в Камышевахе, Циркунах и Чернигове, приют для животных во Львове и другие снимки. Фотогалерея DW.

  • Киев, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Встреча на вокзале. Киевляне возвращаются домой… Далее в фотохронике войны в Украине от 13 мая - президент Зеленский наградил медработников, разрушения в Камышевахе, Циркунах и Чернигове, оккупированный Мариуполь, приют для животных во Львове и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Киев, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Символ Киева - памятник Владимиру Великому все еще обернут, чтобы защитить скульптуру в случае обстрелов.

  • Киев, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Владимир Зеленский 12 мая посетил одну из киевских больниц - центр детской кардиологии и кардиохирургии.

  • Киев, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Президент Украины также вручил награды медработникам - в том числе, медсестре из Лисичанска Оксане Баландиной, потерявшей обе ноги и несколько пальцев на руке в результате подрыва на мине.

  • Камышеваха, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Разрушенные дома в поселке Камышеваха Запорожской области. Сюда попало почти два десятка ракет.

  • Комишуваха, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Пожилая жительница Комишувахи в своем доме - одном из около 60 пострадавших здесь зданий.

  • Комишуваха, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Еще один снимок из Комишувахи. В результате обстрелов в поселке погиб один человек, трое жителей получили ранения.

  • Циркуны, 11 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Житель недавно освобожденного села Циркуны Харьковской области в своем поврежденном доме.

  • Циркуны, 11 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    В селе Циркуны и других освобожденных населенных пунктах первым делом предстоит провести разминирование, после чего начать восстановительные работы.

  • Харьков, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Преподаватель литературы Харьковского национального университета Михаил Спорадец проводит онлайн-лекцию из подвала.

  • Чернигов, 9 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Разрушенная больница в Чернигове. Медработники сейчас осматривают здание, чтобы спасти то, что уцелело и может быть использовано.

  • Чернигов, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Александр около могилы старшего брата на кладбище в Чернигове. Украинский солдат Евгений Кетов погиб в Донецкой области.

  • Днепр, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Жена погибшего украинского солдата около могилы мужа на кладбище в Днепре.

  • Мариуполь, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Разбор завалов. Российское агентство ТАСС распространяет снимки из почти полностью оккупированного Мариуполя.

  • Мариуполь, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Место сбора сгоревших автомобилей в Мариуполе.

  • Женева, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Демонстрация около штаб-квартиры ОНН в Женеве с требованием спасти украинских военных, удерживающих в Мариуполе территорию завода "Азовсталь".

  • Рубежное, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Еще одна фотография ТАСС из другого населенного пункта Украины - города Рубежное в Луганской области.

  • Львов, 11 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Последние три фотографии - из центра для спасенных животных во Львове. Этого орлана-белохвоста вывезли сюда из Харькова.

  • Львов, 11 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Дети и волонтеры выгуливают большую собаку. Часть животных отсюда вывозят дальше - в другие страны Европы. Для некоторых находят новых хозяев в Украине.

  • Львов, 11 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Собака без передней лапы, доставленная во Львов из Харькова. Пес пострадал во время одного из обстрелов.

    Автор: Николай Пермяков


  • Киев, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Встреча на вокзале. Киевляне возвращаются домой… Далее в фотохронике войны в Украине от 13 мая - президент Зеленский наградил медработников, разрушения в Камышевахе, Циркунах и Чернигове, оккупированный Мариуполь, приют для животных во Львове и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Киев, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Символ Киева - памятник Владимиру Великому все еще обернут, чтобы защитить скульптуру в случае обстрелов.

  • Киев, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Владимир Зеленский 12 мая посетил одну из киевских больниц - центр детской кардиологии и кардиохирургии.

  • Киев, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Президент Украины также вручил награды медработникам - в том числе, медсестре из Лисичанска Оксане Баландиной, потерявшей обе ноги и несколько пальцев на руке в результате подрыва на мине.

  • Камышеваха, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Разрушенные дома в поселке Камышеваха Запорожской области. Сюда попало почти два десятка ракет.

  • Комишуваха, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Пожилая жительница Комишувахи в своем доме - одном из около 60 пострадавших здесь зданий.

  • Комишуваха, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Еще один снимок из Комишувахи. В результате обстрелов в поселке погиб один человек, трое жителей получили ранения.

  • Циркуны, 11 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Житель недавно освобожденного села Циркуны Харьковской области в своем поврежденном доме.

  • Циркуны, 11 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    В селе Циркуны и других освобожденных населенных пунктах первым делом предстоит провести разминирование, после чего начать восстановительные работы.

  • Харьков, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Преподаватель литературы Харьковского национального университета Михаил Спорадец проводит онлайн-лекцию из подвала.

  • Чернигов, 9 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Разрушенная больница в Чернигове. Медработники сейчас осматривают здание, чтобы спасти то, что уцелело и может быть использовано.

  • Чернигов, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Александр около могилы старшего брата на кладбище в Чернигове. Украинский солдат Евгений Кетов погиб в Донецкой области.

  • Днепр, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Жена погибшего украинского солдата около могилы мужа на кладбище в Днепре.

  • Мариуполь, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Разбор завалов. Российское агентство ТАСС распространяет снимки из почти полностью оккупированного Мариуполя.

  • Мариуполь, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Место сбора сгоревших автомобилей в Мариуполе.

  • Женева, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Демонстрация около штаб-квартиры ОНН в Женеве с требованием спасти украинских военных, удерживающих в Мариуполе территорию завода "Азовсталь".

  • Рубежное, 12 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Еще одна фотография ТАСС из другого населенного пункта Украины - города Рубежное в Луганской области.

  • Львов, 11 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Последние три фотографии - из центра для спасенных животных во Львове. Этого орлана-белохвоста вывезли сюда из Харькова.

  • Львов, 11 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Дети и волонтеры выгуливают большую собаку. Часть животных отсюда вывозят дальше - в другие страны Европы. Для некоторых находят новых хозяев в Украине.

  • Львов, 11 мая

    Война в Украине - 13.05.2022

    Собака без передней лапы, доставленная во Львов из Харькова. Пес пострадал во время одного из обстрелов.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине
• Война в Украине: хроника событий
• Война России против Украины 

Контекст

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