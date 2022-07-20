"Фонд открытой Эстонии" признан в России "нежелательным"

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Генпрокуратура РФ считает, что деятельность "Фонда открытой Эстонии" "угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ". Всего в России теперь 60 нежелательных НПО.
Российская Генпрокуратура признала нежелательной в стране деятельность "Фонда открытой Эстонии". В ведомстве сочли, что работа организации представляет "угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ". Всего в России теперь 60 нежелательных НПО.
Генеральная прокуратура РФ признала "нежелательной на территории России" деятельность "Фонда открытой Эстонии", сообщает в среду, 20 июля, пресс-служба ведомства. Решение принято "по результатам изучения поступивших материалов".
Неправительственная организация зарегистрирована в Таллинне и, согласно информации на сайте, организует мероприятия, чтобы "направлять общественную дискуссию в направлении открытости и терпимости". В частности, в мае в Эстонии при поддержке фонда прошло мероприятие "Хотят ли русские войны?".
Официально организация будет считаться "нежелательной" после внесения в перечень, который ведет министерство юстиции России. Сейчас в этом списке уже 56 организаций. На прошлой неделе "нежелательными" были также признаны расследовательский проект Bellingcat, интернет-издание The Insider, а также чешский Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы. Таким образом, вместе с "Фондом открытой Эстонии" в стране будет уже 60 нежелательных организаций.
Закон о нежелательных организациях вступил в силу весной 2015 года. Любая деятельность этих организаций в стране запрещена, за сотрудничество с ними грозит уголовная ответственность. Год назад Владимир Путин ужесточил наказание за сотрудничество с нежелательными организациями. С тех пор за организацию деятельности такой НПО грозит от 2 до 6 лет колонии, за сотрудничество закон устанавливает ответственность от года до 4 лет лишения свободы, за пожертвования - от года до 5 лет.
15 июля бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров был приговорен по делу об организации работы нежелательной организации к 4 годам колонии общего режима.
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