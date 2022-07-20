 ″Фонд открытой Эстонии″ признан в России ″нежелательным″ | Новости из Германии о России | DW | 20.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

"Фонд открытой Эстонии" признан в России "нежелательным"

Генпрокуратура РФ считает, что деятельность "Фонда открытой Эстонии" "угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ". Всего в России теперь 60 нежелательных НПО.

Столица Эстонии Таллин

Столица Эстонии Таллин

Российская Генпрокуратура признала нежелательной в стране деятельность "Фонда открытой Эстонии". В ведомстве сочли, что работа организации представляет "угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ". Всего в России теперь 60 нежелательных НПО.

Генеральная прокуратура РФ признала "нежелательной на территории России" деятельность "Фонда открытой Эстонии", сообщает в среду, 20 июля, пресс-служба ведомства. Решение принято "по результатам изучения поступивших материалов".

Неправительственная организация зарегистрирована в Таллинне и, согласно информации на сайте, организует мероприятия, чтобы "направлять общественную дискуссию в направлении открытости и терпимости". В частности, в мае в Эстонии при поддержке фонда прошло мероприятие "Хотят ли русские войны?".

В России уже 60 "нежелательных организаций"

Официально организация будет считаться "нежелательной" после внесения в перечень, который ведет министерство юстиции России. Сейчас в этом списке уже 56 организаций. На прошлой неделе "нежелательными" были также признаны расследовательский проект Bellingcat, интернет-издание The Insider, а также чешский Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы. Таким образом, вместе с "Фондом открытой Эстонии" в стране будет уже 60 нежелательных организаций.

Закон о нежелательных организациях вступил в силу весной 2015 года. Любая деятельность этих организаций в стране запрещена, за сотрудничество с ними грозит уголовная ответственность. Год назад Владимир Путин ужесточил наказание за сотрудничество с нежелательными организациями. С тех пор за организацию деятельности такой НПО грозит от 2 до 6 лет колонии, за сотрудничество закон устанавливает ответственность от года до 4 лет лишения свободы, за пожертвования - от года до 5 лет.

15 июля бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров был приговорен по делу об организации работы нежелательной организации к 4 годам колонии общего режима.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:41

Запрет немецких НКО в России: как на это отреагировали в Германии (27.05.2021)

Реклама

Самые читаемые

"Ненасытный Путин" выставлен на аукцион в Германии  

Китай не будет пассивно наблюдать за войной РФ в Украине  

Украинские беженцы в Германии: шансы найти работу есть, но…  