Фирма из ФРГ первой в ЕС успешно испытала ракетный двигатель замкнутой схемы

Германская компания Rocket Factory Augsburg (RFA) провела успешные испытания полномасштабного жидкостного ракетного двигателя замкнутой схемы. Тест состоялся в Кируне, самом северном городе Швеции, и продолжался 2 секунды, говорится в заявлении фирмы, обнародованном в понедельник, 21 июня.

Замкнутая схема означает, что газы, полученные в процессе сжигания топлива в газогенераторе, не сбрасываются через сопло, а поступают в основную камеру сгорания. Это позволяет избежать выброса несгоревшего топлива. Технология существенно увеличивает эффективность ракеты-носителя, а также снижает углеродный след и затраты на запуск, подчеркнули в Аугсбурге. По оценке RFA, ракеты с эти двигателем могут вывести в космос на 30 процентов больше полезной нагрузки при аналогичной стоимости пуска.

Компания из Германии стала первой в Евросоюзе и девятой в мире, успешно испытавшей полномасштабный ракетный двигатель замкнутой схемы. Ранее этот этап преодолели фирмы из США, России, Индии, Китая, Украины и Японии. Среди прочего, над такими устройствами работают SpaceX и Blue Origin.

Смотрите также: