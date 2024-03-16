Финляндия перестала впускать автомобили с номерами РФ

Ездить в Финляндии на машинах с российскими номерами теперь можно лишь по специальному разрешению. Накануне истек срок, в течение которого зарегистрированные в России авто должны были покинуть Финляндию.

В Финляндии с субботы, 16 марта, запрещено ездить на зарегистрированных в России автомобилях без специального разрешения, сообщила финская таможенная служба. С этого дня автомобили с российскими номерами, находящиеся на территории Финляндии, могут быть обложены пошлиной и НДС, после чего будут должны покинуть пределы Евросоюза.

В ряде случаев управление авто с номерами, зарегистрированными в РФ, будет разрешено. Исключения сделаны для студентов дневной формы обучения, людей, работающих по срочному трудовому договору, а также граждан государств Евросоюза или Европейской экономической зоны, постоянно проживающих в РФ, однако и они должны доказать, что легально ввезли автомобиль в Финляндию до вступления запрета в силу.

Накануне истек срок, в течение которого зарегистрированные в РФ автомобили должны были покинуть Финляндию. В то же время финская таможенная служба не располагает данными, сколько таких транспортных средств сейчас находится в стране. Директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит пояснил, что его ведомство не ведет систематического мониторинга количества российских автомобилей.

Крайний срок для пребывания российских авто в Финляндии

Ракшит посоветовал владельцам таких машин иметь при себе документы, поскольку теперь, по его словам, сотрудники полиции, погранслужбы и таможни могут остановить машину с российскими номерами, чтобы выяснить основания для пребывания в стране. При отсутствии таких оснований транспортное средство может быть задержано.

Ранее издание Yle писало, что более 70 автомобилей с российскими номерами остаются в аэропорту Хельсинки-Вантаа. В сентябре минувшего года министр иностранных дел страны Элина Валтонен заявила, что Финляндия запрещает въезд российских автомобилей. Власти дали владельцам таких машин полгода, чтобы избавиться от транспортных средств.

К настоящему времени въезд машин с номерами РФ запретили все страны Балтии, Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария. На этой неделе в Литве уже конфисковали первое транспортное средство, нарушившее запрет.

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