  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в РоссииСитуация в Беларуси
ПолитикаФинляндия

Финляндия перестала впускать автомобили с номерами РФ

Сергей Ромашенко
16 марта 2024 г.

Ездить в Финляндии на машинах с российскими номерами теперь можно лишь по специальному разрешению. Накануне истек срок, в течение которого зарегистрированные в России авто должны были покинуть Финляндию.

https://p.dw.com/p/4dnX9
Автомобили с российскими номерами в аэропорту Хельсинки-Вантаа
Автомобили с российскими номерами в аэропорту Хельсинки-Вантаа, фото из архиваФото: Alessandro Pampazzo/AFP

В Финляндии с субботы, 16 марта, запрещено ездить на зарегистрированных в России автомобилях без специального разрешения, сообщила финская таможенная служба. С этого дня автомобили с российскими номерами, находящиеся на территории Финляндии, могут быть обложены пошлиной и НДС, после чего будут должны покинуть пределы Евросоюза.

В ряде случаев управление авто с номерами, зарегистрированными в РФ, будет разрешено. Исключения сделаны для студентов дневной формы обучения, людей, работающих по срочному трудовому договору, а также граждан государств Евросоюза или Европейской экономической зоны, постоянно проживающих в РФ, однако и они должны доказать, что легально ввезли автомобиль в Финляндию до вступления запрета в силу.

Накануне истек срок, в течение которого зарегистрированные в РФ автомобили должны были покинуть Финляндию. В то же время финская таможенная служба не располагает данными, сколько таких транспортных средств сейчас находится в стране. Директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит пояснил, что его ведомство не ведет систематического мониторинга количества российских автомобилей.

Крайний срок для пребывания российских авто в Финляндии

Ракшит посоветовал владельцам таких машин иметь при себе документы, поскольку теперь, по его словам, сотрудники полиции, погранслужбы и таможни могут остановить машину с российскими номерами, чтобы выяснить основания для пребывания в стране. При отсутствии таких оснований транспортное средство может быть задержано.

Ранее издание Yle писало, что более 70 автомобилей с российскими номерами остаются в аэропорту Хельсинки-Вантаа.  В сентябре минувшего года министр иностранных дел страны Элина Валтонен заявила, что Финляндия запрещает въезд российских автомобилей. Власти дали владельцам таких машин полгода, чтобы избавиться от транспортных средств.

К настоящему времени въезд машин с номерами РФ запретили все страны Балтии, Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария. На этой неделе в Литве уже конфисковали первое транспортное средство, нарушившее запрет.

Смотрите также:

Почему у россиян в Германии арестовывают машины