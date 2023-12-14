Финляндия открыла два КПП на границе с Россией

Решение правительства Финляндии открыть два КПП на границе с РФ действует в течение месяца. Остальные пункты пропуска остаются закрытыми.

Финляндия возобновила работу двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией - "Ваалимаа" и "Ниирала". Об этом в четверг, 14 декабря, сообщила финская медиакомпания Yle.

По словам репортера издания, к моменту открытия пункта пропуска "Ниирала" перед ним скопилось полтора десятка автомобилей, перед КПП "Ваалимаа" - около 50, при этом людей на велосипедах или возможных просителей убежища видно не было.

В то же время начальник пункта погранконтроля "Ваалимаа" Юсси Пеккала заявил Yle, что пограничники готовы к разным сценариям, в том числе и приезду просителей убежища.

Решение об открытии для движения двух КПП на финско-российской границе правительство в Хельсинки приняло на внеочередном заседании 12 декабря, оно будет действовать в течение месяца - до 14 января 2024 года. При этом в сообщении финского МВД отмечается, что граница с РФ будет вновь перекрыта полностью, если число мигрантов, просящих убежище, снова увеличится.

Кризис на границе Финляндии и РФ

В конце ноября Финляндия на две недели закрыла последний контрольно-пропускной пункт на границе с Россией и практически полностью перекрыла сухопутную границу с Россией. Открытым оставался только пункт пропуска на железной дороге для грузового сообщения "Вайниккала".

Финские власти пошли на этот шаг в условиях наплыва в страну нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки через границу с Россией. В организации этого миграционного кризиса Хельсинки подозревает Москву. Решение о закрытии всей восточной границы было принято для "защиты национальной безопасности Финляндии от гибридной операции России", заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. О возможности закрытия границы объявили также власти Эстонии.

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