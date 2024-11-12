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Финляндия изымает хоккейную арену Тимченко и Ротенберга

Алексей Волошинов
12 ноября 2024 г.

Город Хельсинки инициирует принудительное изъятие спортивной арены, принадлежащей россиянам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, чтобы остановить разрушение здания.

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Хельсинки (фото из архива)
Хельсинки (фото из архива)Фото: Stephan Schulz/picture alliance / dpa-Zentralbild

Власти Хельсинки инициируют принудительное изъятие крупнейшей в этом городе спортивной арены Helsinki Halli, принадлежащей российским бизнесменам Геннадию Тимченко (у него имеется еще и гражданство Финляндии) и Роману Ротенбергу. Об этом сообщает во вторник, 12 ноября, агентство Reuters со ссылкой на исполнительный совет города.

Арена была закрыта в связи с санкциями против Тимченко и Ротенберга, введенными после военного нападения России на Украину в 2022 году. В прошлом году, пишет Reuters, Хельсинки заявил, что у предпринимателей могут изъять площадку, если они не согласятся продать ее добровольно.

В понедельник, 11 ноября, городской совет постановил, что экспроприация арены необходима, чтобы "остановить разрушение здания и предотвратить ущерб репутации Финляндии из-за невозможности проводить крупные международные мероприятия", говорится в тексте. Городские власти добавили, что процесс может занять несколько лет.

В 2023 году власти Хельсинки подсчитали, что отели, рестораны и другие предприятия города теряют из-за простоя арены до 400 млн евро в год.

Геннадий и Елена Тимченко не добились снятия санкций в Суде ЕС

Суд ЕС 11 сентября отклонил иск супругов Геннадия и Елены Тимченко к Совету Европейского Союза, в котором они оспаривали введенные против них ограничительные меры в рамках санкционного режима за агрессию РФ в Украине.

В июле 2022 года Совет ЕС ввел для лиц из санкционного перечня обязательство отчитываться об их активах, находящихся в юрисдикции Евросоюза. Брюссель назвал этот шаг ответом на усложнение схем уклонения от санкций. Супруги Тимченко посчитали, что таким образом Совет Евросоюза злоупотребил своими полномочиями. Однако суд в Люксембурге указал, что Брюссель был вправе устанавливать подобное обязательство.

 

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