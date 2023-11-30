Финляндия и РФ отказались от приграничного сотрудничества

Договор о приграничном сотрудничестве действовал с 2012 года. Первым из него в октябре этого года вышла Россия.

Финляндия расторгла соглашение о приграничном сотрудничестве с Россией, ответив на аналогичный шаг Москвы, сообщается на сайте правительства Финляндии в четверг, 30 ноября.

В документе о выходе из договора отмечается, что "поскольку соглашение расторгнуто по инициативе другой стороны, отмене подлежит только постановление о вступлении соглашения в силу". Документ вступит в силу 24 января 2024 года, когда прекратится срок действия нынешнего соглашения.

Соглашение между Финляндией и Россией было подписано в 2012 году. В нем говорилось, что обе страны содействуют "укреплению и развитию приграничного сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды", а также занимаются разработкой и реализацией стратегий территориального развития и повышением инвестиционной активности приграничных районов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия этого соглашения в октябре, о чем МИД РФ уведомил Хельсинки.

Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией из-за наплыва нелегалов

Ранее Финляндия объявила, что из-за наплыва нелегальных мигрантов из третьих стран до 13 декабря полностью закрывает сухопутную границу с Россией за исключением пункта пропуска на железной дороге для грузового сообщения "Вайниккала".

С августа 2023 года на границе Финляндии с Россией резко увеличилось число просителей убежища из Ирака, Сирии, Йемена, Сомали и других стран Ближнего Востока и Африки. У большинства из них нет документов, необходимых для въезда в Финляндию. С начала ноября число таких мигрантов на российско-финской границе превысило 600 человек.

По мнению финских властей, российские власти занимаются организованным подвозом мигрантов. Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что "Россия безжалостно использует граждан третьих стран". "Этих людей выталкивают к границе и не пускают обратно", - сказал он.

Смотрите также: