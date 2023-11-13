Фильм Гигинеишвили об умирающем генсеке победил в Германии

Премию за лучшую режиссуру Международного кинофестиваля в Котбусе получил Резо Гигинеишвили, представивший на конкурс свой фильм "Пациент №1". В России эту картину не покажут.

В картине "Пациент №1", которая не будет прокатываться в России, зашифрованы метафоры о разрушительном зле абсолютной власти и беспомощности маленького человека перед государственной машиной.

О чем фильм "Пациент №1"?

В мрачном и величественном здании кремлевской больницы лежит особый пациент – генеральный секретарь СССР Константин Устинович Черненко (Александр Филиппенко). День и ночь он окружен врачами и офицерами КГБ, и весь персонал, прежде чем допустить к пациенту номер один, подвергают тщательной проверке. Такую проверку не проходит скромная медсестра Александра (Ольга Макеева), поскольку в ее биографии есть темное пятно: старший брат девушки покончил с собой во время службы в армии. Но на Александру обращает внимание сам генсек, и она становится его личной медсестрой. С этого момента ее жизнь бесповоротно меняется: даже на танцах за ней следят органы, на работе превозносит руководство и ненавидят коллеги, кагэбэшники заставляют "стучать", а любимый человек использует неожиданный доступ Александры к главному человеку страны в своих мутных интригах.

Кадр из фильма Фото: FFC

Генсек очень плох, он с трудом говорит и дышит, почти не ходит. Несмотря на чудовищную власть, сосредоточенную в его руках, он уже только беспомощная марионетка, лишенная доступа к информации. Когда он пытается уйти из больницы, его в шикарном кортеже просто возят кругами по территории, пока обессиленный правитель не проваливается в сон. Жена Черненко (Инна Чурикова) умоляет отпустить мужа: "Пусть он умрет дома, внуки ждут дедушку". Но из властных вершин уйти невозможно, необходимо до самого конца создавать видимость, что живой труп руководит страной.

Да и сам тиран не готов отказаться от своего могущества. Жажда власти побеждает все: человечность, любовь к семье и даже страх смерти. Жуткая сцена: лежа на смертном одре, генсек таращит выцветшие глаза и невнятным шепотом спрашивает, как прошли перевыборы. Получив ответ, напоследок радостно скалится запавшим ртом: "Я нужен".

В конце фильма весь персонал больницы наблюдает по телевизору пышную похоронную процессию. На документальных кадрах с трибуны мавзолея произносит речь преемник - Михаил Горбачев. Медсестры равнодушно обсуждают его: "Молодой… Значит, навсегда".

Маленький человек, Афган и "Ку!"

Режиссер Резо Гигинеишвили Фото: Sergei Karpukhin/TASS/dpa/picture alliance

Метафоричность высказывания Гигинеишвили кристально ясна. Абсолютная власть разрушает, делает рабом, бесповоротно калечит душу ее носителю и превращает общество в уродливую и нежизнеспособную систему, построенную на насилии. От этой власти не отказываются добровольно. "Cтруктура советской власти, которую мы по сей день ментально переживаем, меняет формы, но ее суть остается той же - не допускающей свободы", - сказал режиссер, представляя свой фильм на фестивале в Котбусе.

В то же время Гигинеишвили бесконечно сострадает человеку. Даже всемогущего генсека мы видим глазами тихой медсестры: его стыдливую немощь, бледные голые ноги в старческих пятнах, слабые руки в кровоподтеках от капельницы. Ужас беспомощности маленького человека перед неотвратимостью зла абсолютной тирании передаются в сценах допроса Александры, а также в блистательной по своему художественному решению сцене самоубийства проворовавшегося генерала. Человек с разбитым в кровь лицом отчаянно бежит по свежему снегу, над ним мрачно нависают суровые стены казенного здания. По сравнению с монументальной бессловесной махиной человек безнадежно, бесконечно мал и незначителен. Его догоняют люди в штатском, и его единственный выход на свободу - выстрел в голову.

Сложно поверить, что фильм задуман и снят до начала войны в Украине - столько намеков и предчувствий содержит картина. К Черненко взывает о помощи маленькая женщина – санитарка отделения, моющая полы в палате вождя. Ее сын - в Афганистане, вестей от него давно нет. С отчаянной прямотой она говорит генсеку: "А вы верните их всех, вы же можете, кто вам не даст?" "Америка", - поучительно озвучивает Черненко вечную страшилку российской власти.

Одна из важных линий фильма связана с кинокартиной Георгия Данелии "Кин-дза-дза!". При Черненко он был запрещен к показу и вышел на экраны только после его смерти. В одном из эпизодов Черненко смотрит только что отснятый "Кин-дза-дза!" в больничном кинотеатре. Смеющегося и довольного генсека прерывает гэбэшник: "КУ - это же про вас, Константин Устинович". Руководитель страны сразу перестает смеяться: "Скажите, чтобы не выпускали!" Однако - и тут режиссер оставляет зрителям какую-то надежду - в последних кадрах фильма главная героиня все-таки сидит на показе в кинотеатре и смеется под безнадежно фальшивые звуки знаменитой "Мама, мама, что я буду делать?".

"Смерть Людовика XIV"

Фильм "Пациент №1" снимался в Москве в феврале 2022 года. По словам режиссера, работа шла в режиме экономии, денег не хватало, группе пришлось уложиться в 17 съемочных дней. В самый последний день съемок началось полномасштабное вторжение России в Украину.

На замысел фильма повлияло сразу несколько факторов: ковидная изоляция, смерти людей из-за пандемии, а также угасание отца режиссера. В качестве референсов к кинокартине режиссер называет Чехова и фильм Альберта Серра "Смерть Людовика XIV". "Я ухаживал за своим отцом - это были его последние дни в больнице. Воспоминания об этом засели у меня в голове. Эти страхи и эти детали не давали мне покоя. В ковид я много читал, сидя дома. Мне попалась книга "Смерть Ивана Ильича" - о человеке, который переживает последние дни своей жизни. И он тоже, как главный герой моего фильма, был государственным служащим", - рассказал Резо Гигинеишвили на представлении своего фильма в Котбусе.

Кадр из фильма Фото: FFC

6 октября, еще до мировой премьеры фильма, в Мюнхене Резо Гигинеишвили получил приз Фонда Вернера Херцога (Werner Herzog Stiftung) . "Для меня это картина новой формы, нового художественного мышления», - отметил классик европейского кино Вернер Херцог (Werner Herzog), вручив награду.

Резо Гигинеишвили снял свой режиссерский дебют, молодежную комедийную мелодраму "Жара", в 2006 году. Позже особо популярны стали его комедии "Любовь с акцентом" (2012), "Без границ" (2015), сериал "Последний из Магикян" (2013-2015). В 2017 году режиссер отошел от развлекательного кино и обратился к серьезному жанру, сняв фильм "Заложники", основанный на реальных событиях - угоне самолета в 1983 году в Грузии.

Режиссер не планирует показ своего фильма "Пациент №1" в России.

FilmFestival Cottbus - подробнее о фестивале в Котбусе

11 ноября Резо Гигинеишвили получил в Котбусе приз "За лучшую режиссуру". А лучшим фильмом фестиваля была признана картина украинского режиссера Анны Бурячковой "Навсегда-навсегда", снятый при участии голландских кинопроизводителей. В фильме рассказывается история взросления и подростковой любви в постсоветские 1990-е годы в Киеве. Лучшей актрисой на фестивале была признана грузинка Эка Чавлеишвили. Ее наградили премией за роль в фильме немецко-швейцарского производства "Черный дрозд, черный дрозд - ежевика" - романтической истории любви во время кризиса среднего возраста в грузинской деревне. Фильм снят по популярному роману Тамты Мелашвили и уже завоевал несколько крупных международных наград.

FilmFestival Cottbus - один из ведущих международных фестивалей восточноевропейского кино, основанный в Восточной Германии после падения Берлинской стены. В конкурсе 2023 года соревновались 12 фильмов из 19 стран.