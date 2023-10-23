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В РФ из фильма Долина о Германе убрали упоминания об авторе

Сергей Ромашенко
23 октября 2023 г.

На кинофестивале "Послание к человеку" из фильма о режиссере Алексее Германе удалили любые упоминания об авторе. Это связывают с тем, что в России Антона Долина признали "иноагентом".

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Плакат с надписью "иностранный агент" на спине у стоящего в пикете в Санкт-Петербурге
Плакат с надписью "иностранный агент"Фото: DW

Из документального фильма российского кинокритика Антона Долина о режиссере Алексее Германе, показ которого состоялся на кинофестивале "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге, изъяты все упоминания об авторе картины, а закадровый текст, озвученный Долиным, перезаписан сыном Германа Алексеем, сообщила кинокритик Зинаида Пронченко в своем посте в Facebook вечером в воскресенье, 22 октября.

В числе прочего Пронченко отметила, что в пресс-релизах, посвященных показу и самой картине, режиссером указана Наталья Гудович, а на сайте фестиваля - Алексей Герман-младший и Елена Окопная.

Кинокритик связала случившееся с тем, что Антон Долин получил в России статус "иноагента" и сотрудничает с изданием "Медуза", признанным властями РФ "нежелательной организацией".

Статус "иноагента" и сотрудничество с "Медузой"

"Вообще-то фильм "Архитектор" написал и снял Антон Долин. Сценарий, монтаж, закадровый текст - это все он. Только Антон теперь иноагент и сотрудник нежелательной в том числе для титров организации "Медуза". Что делают приличные люди в подобных случаях, мы уже не узнаем - их почти не осталось. Что сделали два Алексея - (продюсер) Боков и Герман Мл.? Вымарали автора из произведения", - написала Зинаида Пронченко.

Антон Долин в 2011 году выпустил книгу "Герман: Интервью. Эссе. Сценарий", посвященную жизни и творчеству режиссера, основанной на многочисленных разговорах Долина с Германом. С тех пор книга неоднократно переиздавалась.

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Сообщение с сайта кинофестиваля

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