Умерла актриса Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в больнице, сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова". Ей было 79 лет. В последний раз Чурикова появилась на экране в фильме "Иван Денисович", вышедшем в 2020 году.

Актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в больнице. Об этом агентству ТАСС сообщил в субботу, 14 января, директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. Актрисе было 79 лет.

Чурикова родилась 5 октября 1943 года в эвакуации, в городе Белебей Башкирской АССР. В 1965 году окончила Щепкинское училище в Москве, после чего поступила на работу в Московский ТЮЗ. В 1973-м была приглашена режиссером Марком Захаровым на главную женскую роль в спектакль "Тиль" Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - "Ленком"), где проработала более 40 лет.

В кино Инна Михайловна дебютировала еще студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над Борском" старшеклассницу Райку. В дальнейшем снялась в десятках фильмов, в том числе таких известных, как "Морозко" Александра Роу, "Неуловимые мстители" Эдмонда Кеосаяна, "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова. Неоднократно снималась в картинах своего мужа, режиссера Глеба Панфилова - последней стала роль старицы в его фильме "Иван Денисович" по рассказу Солженицына.

Помимо звания народной артистки СССР, полученного в 1991 году, Чурикова была также удостоена многих других наград. В том числе, она является лауреатом Государственной премии РФ и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

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