Фигуранту дела "Сети" Иванкину дали 24 года колонии

Фигуранта дела "Сети", открытого почти семь лет назад, приговорили к 24 годам колонии по делу об убийстве Екатерины Левченко и Артема Дорофеева. Максим Иванкин вину отрицал.

Рязанский областной суд в понедельник, 10 февраля, приговорил к 24 годам лишения свободы фигуранта дела "Сети" Максима Иванкина, обвиняемого по делу о двойном убийстве под Рязанью. 10 января присяжные единогласно признали Иванкина виновным в убийстве двух человек. Гособвинение запрашивало для Иванкина 25 лет колонии. Ранее, в феврале 2020 года, Иванкина уже приговорили к 13-летнему сроку по обвинению в организации террористического сообщества.

Согласно версии следствия, в апреле 2017 года уроженцы Пензы Иванкин и его знакомый Алексей Полтавец убили 19-летнюю Екатерину Левченко и 21-летнего Артема Дорофеева за то, что те якобы намеревались рассказать о производстве и сбыте наркотиков Иванкиным и Полтавцом. Осенью 2017 года тело Дорофеева нашли в лесу под Рязанью, местонахождение Левченко на тот момент оставалось неизвестным. В январе 2024 года присяжные в Рязанском областном суде единогласно признали Иванкина виновным в убийстве. Иванкин вину отрицал.

В феврале 2020 года Полтавец, еще в 2017 году покинувший Россию, признался журналистам издания "Медуза" в причастности к убийствам. Он заявил, что убил Дорофеева и утверждал, что Иванкин убил Левченко. Вскоре после заявления Полтавца было возбуждено уголовное дело об убийстве Екатерины Левченко, а ее останки были найдены под Рязанью. Алексей Полтавец объявлен в розыск с октября 2021 года.

Дело "Сети"

Так называемое "Дело Сети"началось осенью 2017 года, когда левых активистов из Пензы обвинили в участии в террористическом сообществе "Сеть". В январе 2018 года обвинения предъявили их знакомым из Санкт-Петербурга.

Несмотря на признаки сфальсифицированных доказательств, пытки и отсутствие в деле указаний на реальную террористическую деятельность, 10 февраля 2020 года в Пензе Приволжский окружной военный суд признал семерых фигурантов дела "Сети" - Пчелинцева, Шакурского, Чернова, Иванкина, Кулькова, Куксова и Сагынбаева - виновными в участии в террористическом сообществе и приговорил их к срокам от шести до 18 лет колонии.

Молодым людям, в частности, вменялось в вину намерение сорвать выборы президента России и чемпионат мира по футболу в 2018 году. Некоторых из них также осудили за "хранение оружия и боеприпасов", а других - за "покушение на сбыт наркотиков". В то же время сразу несколько фигурантов дела заявили, что после задержания силовики пытали их, требуя признательных показаний. На теле двух задержанных правозащитники зафиксировали ожоги от ударов током, однако в ФСБ заявили, что не нашли никаких подтверждений пыток.

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