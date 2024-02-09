Фигуранту дела "Сети" запросили 25 лет по делу об убийстве

Максима Иванкина, которого в 2020 году приговорили к 13 годам по делу "Сети", теперь просят осудить на 25 лет по делу о двойном убийстве.

В Рязанском областном суде сторона обвинения запросила 25 лет лишения свободы фигуранту дела "Сети" Максиму Иванкину, обвиняемому также по делу о двойном убийстве под Рязанью. Об этом сообщает издание SOTA в пятницу, 9 февраля.

Помимо основного наказания прокурор также попросил назначить Иванкину два года ограничения свободы. Подсудимый отказался от последнего слова, приговор будет вынесен 12 февраля. 10 января присяжные в Рязанском областном суде единогласно признали Иванкина виновным в убийстве двух человек.

В феврале 2020 года Иванкина приговорили к 13-летнему сроку по обвинению в организации террористического сообщества.

Двойное убийство

По версии следствия, в апреле 2017 года Иванкин и его друг Алексей Полтавец убили 19-летнюю Екатерину Левченко и 21-летнего Артема Дорофеева после того, как они вчетвером сбежали из Пензы, опасаясь преследования за распространение наркотиков. Расследование этого дела началось после публикации материала "Медузы", посвященного убийству. О преступлении журналистам рассказал сам Полтавец, который, по его собственному признанию, лично убил Дорофеева.

Труп Дорофеева в 2017 году нашли в лесу под Рязанью с признаками насильственной смерти. Останки Левченко нашли в марте 2020 года. Иванкин свою вину по уголовному делу отрицает, утверждая, что признательные показания у него выбили под пытками. Полтавец в 2017 году покинул Россию, пишет "Медиазона".

Так называемое "Дело Сети" началось осенью 2017 года, когда левых активистов из Пензы обвинили в участии в террористическом сообществе "Сеть". Обвинения предъявили и их знакомым из Санкт-Петербурга. Правозащитники неоднократно указывали, что в деле присутствуют признаки сфальсифицированных доказательств, а силовики применяли пытки. В итоге фигуранты дела получили сроки от пяти до 18 лет.

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