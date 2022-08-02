 Fiat Chrysler выплатит 300 млн долларов за манипуляции с показателями выхлопов | Новости автомобилестроения в Германии | DW | 02.08.2022

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Автомобиль

Fiat Chrysler выплатит 300 млн долларов за манипуляции с показателями выхлопов

Суд в Детройте признал автомобилестроителя Fiat Chrysler виновным в мошенничестве с данными дизельных выхлопов. Ранее концерн заключил мировое соглашение с Минюстом США.

Дизельные пикапы RAM в штате Джорджия

Дизельные пикапы RAM (фото из архива)

Автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler заплатит около 300 млн долларов по делу о занижении данных об автомобильных выхлопах в США. В понедельник, 1 августа федеральный суд в Детройте признал его виновным в мошенничестве с показателями выхлопных газов и приговорил к выплате компенсаций, а также к трехлетнему испытательному сроку, сообщило министерство юстиции США.

Тем самым суд одобрил мировое соглашение, которое концерн, входящий в структуру международной автомобильной группы Stellantis, заключил в июне с Минюстом США, признав свою вину. Власти США обвиняли Fiat Chrysler в установлении на более чем 100 тысячах дизельных автомобилей программного обеспечения, которое занижает показатели выхлопных газов. Речь идет о моделях Jeep Grand Cherokee и Ram 2014, 2015 и 2016 годов выпуска.

В 2017 году Минюст США предъявил по этому делу официальное обвинение. В свою очередь руководство концерна отвергало свою вину и любые параллели с разгоревшимся ранее скандалом вокруг Volkswagen. Однако уже в 2019 году Fiat Chrysler был вынужден выплатить сотни миллионов долларов по гражданским искам в США.

"Дизельгейт" и выплаты многомиллионных компенсаций

Ранее аналогичный скандал разгорелся в немецком автопроме. Автомобилестроитель Volkswagen в результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований был вынужден был признать, что установил на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. "Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка США для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг с властями Соединенных Штатов соглашения о многомиллиардных штрафных и компенсационных выплатах в рамках урегулирования скандала.

Впоследствии Volkswagen был приговорен к выплатам компенсаций в Германиии других европейских странах, а также Австралии. Кроме того, виновными в манипуляциях данными дизельных выхлопах были признаны ряд других автомобилестроителей, в том числе, BMW и Opel.

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    Разоблачение

    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

  • Выхлопная труба автомобиля VW Tiguan

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    Их предупреждали

    Между тем в мае 2014 года авторитетный американский институт ICTT (International Council on Clean Transportation) уже обращал внимание EPA, что выхлопные показатели у некоторых автомобилей Volkswagen значительно выше, чем разрешено законом. Реакции от Volkswagen не последовало.

  • Автомобиль Clean Diesel

    Volkswagen: история одной махинации

    Корнями в прошлое

    Вскоре выяснилось, что решение о манипуляциях было принято автоконцерном еще в 2005 году - для укрепления на американском рынке. Во время рекламной кампании в США Volkswagen использовал слоган Clean Diesel, утверждая, что дизельные автомобили - это экологично и надежно.

  • Автопарк Volkswagen

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    О том, что будут отозваны миллионы автомобилей, начали говорить почти сразу. Но окончательную цифру не озвучили. Вначале сообщалось о 11 миллионах автомобилей по всему миру. Затем - о 8,5 миллионах автомобилей в Европе. В октябре объявили, что отозваны будут 2,5 миллиона машин в Германии. Акция начнется в 2016 году.

  • Мартин Винтеркорн, бывший глава Volkswagen

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    Вот злонравия достойные плоды

    Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn), экс-глава Volkswagen, пережил крушение карьеры. Еще в апреле он добился продления контракта, но спустя ровно неделю после первых публикаций EPA подал в отставку. Еще через несколько дней против него открыли уголовное дело. Далее VW заявил о возможности гражданского иска к Винтеркорну. Также прошел слух, что он покинет все посты в концерне.

  • Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт рассказывает о ситуации в Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    ФРГ подтверждает махинации

    Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) сообщил, что VW и в Европе манипулировал системой контроля за выхлопами. Махинации затронули автомобили с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. В ноябре 2015 года прокуратура сообщила о новом уголовном деле против VW: на сей раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.

  • Женевский автосалон, 2014 год. Зал Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию

    Швейцария ввела запрет на продажу ряда автомобилей Volkswagen. В октябре Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) выдвинул ультиматум автоконцерну: в случае отказа доукомплектовывать проблемные автомобили CARB обещал добиваться запрета на эксплуатацию машин VW. Схожие проблемы наблюдаются и в других странах.

  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

    От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Обыски на заводах и в частных домах

    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


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Как выглядит кладбище дизельной технологии в США (27.10.2017)

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