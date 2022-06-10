 9 украинских фильмов, которые должен посмотреть каждый | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.06.2022

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Культура и стиль жизни

9 украинских фильмов, которые должен посмотреть каждый

Оправдывая войну РФ в Украине, российская пропаганда пытается убедить людей в том, что Украина - государство без собственной культуры и истории. Программа кинофестиваля в Берлине, Гамбурге и Лейпциге доказывает обратное.

Кадр из фильма Вулкан (2018) Романа Бондарчука

Кадр из фильма "Вулкан" (2018) Романа Бондарчука

Нападение России на Украину шокировало весь мир. Потрясением оно стало и для немецкого общества. Немцы выражают солидарность с украинским народом, оказывают поддержку украинцам. В то же время к ним внезапно пришло осознание того, что они почти ничего не знают об Украине и ее культуре. Немецкий музей кино и телевидения (Deutsche Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen) в Берлине решил восполнить этот пробел.

При поддержке Федерального центра политического образования (Bundeszentrale für politische Bildung) и государственного министра ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудии Рот (Claudia Roth) стартует проект, в рамках которого с 12 по 30 июня 2022 года в кинотеатрах Берлина, Гамбурга и Лейпцига пройдет фестиваль украинского кино Perspectives of Ukrainian Cinema ("Перспективы украинского кино"). Кинопоказы будут сопровождаться встречами и дискуссиями с украинскими кинематографистами и деятелями культуры. Кураторы программы - Виктория Лещенко и Юлия Коваленко, после вторжения РФ в Украину инициировавшие проект sloїk film atelier, в рамках которого они занимаются дистрибуцией и продвижением работ украинских кинорежиссеров на международном уровне.

Бум кино в Украине

Оправдывая войну, развязанную РФ против Украины, российские пропагандисты пытаются убедить свою аудиторию в том, что Украина - это искусственно созданное государство без собственной культуры и истории. Фильмы, включенные в программу кинофестиваля в Берлине, Гамбурге и Лейпциге, доказывают обратное. С самого момента зарождения кинематографа Украина одержима большой страстью к этому виду искусства.

На протяжении столетия украинские кинематографисты неустанно разрабатывают визуальный язык, с помощью которого они отражают в своих картинах прошлое и настоящее Украины, переосмысливают историю и мечтают о прекрасном будущем - даже перед лицом страшных испытаний, связанных с войной. Украинское кино переживает сейчас настоящий бум. Новое поколение украинских режиссеров опирается на богатое кинематографическое наследие страны и в то же время вносит свежую струю в независимое кино в Украине, формирует его особый стилистический облик. Представляем программу кинофестиваля Perspectives of Ukrainian Cinema.

Фильм открытия - "Арсенал" Александра Довженко

Программа фестиваля Perspectives of Ukrainian Cinema очень разнообразна: зрителям предлагают комедию, трагикомедию, драму, документалистику, короткий метр.

Кадр из фильма Арсенал (1929) Александра Довженко

Кадр из фильма "Арсенал" (1929) Александра Довженко

Фильмом открытия станет кинопоэма "Арсенал", поставленная классиком украинского кино Александром Довженко в 1929 году. В основе этой немой картины – события, связанные с январским восстанием рабочих завода "Арсенал" в Киеве в 1918 году.

"Клондайк" Марины Эр Горбач

Художественный фильм "Клондайк" (2022), действие которого разворачивается в Донбассе во время войны, а главные герои живут в селе, рядом с которым происходит крушение малазийского "Боинга", поставила режиссер Марина Эр Горбач.

Кадр из фильма Клондайк (2022) Марины Эр Горбач

Кадр из фильма "Клондайк" (2022) Марины Эр Горбач

На американском фестивале независимого кино "Сандэнс" картина была удостоена приза за лучшую режиссуру. Также она была показана на 72-м Берлинском кинофестивале - в рамках программы "Панорама".

"Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык

У Мирославы война ассоциируется с пустотой: никого из друзей в городе не осталось, да и вообще все, кто мог, уехали, и некогда шумные улицы обезлюдели. Девочка рассказывает об этом без волнения, ее голос абсолютно спокоен. Ее мать Анна сидит рядом и слушает, что говорит дочь. Это она, Анна, мать-одиночка с четырьмя детьми, приняла решение остаться со своей семьей в "красной зоне" Донбасса, когда в 2014 году там вспыхнули бои между пророссийскими сепаратистами и украинской армией.

Сцена из фильма Земля голубая, будто апельсин (2020) Ирины Цилык

Сцена из фильма "Земля голубая, будто апельсин" (2020) Ирины Цилык

О том, как семье приходится выживать, повествует дебютный полнометражный документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин" (2020) режиссера Ирины Цилык. Его европейская премьера состоялась на 70-м международном кинофестивале Берлинале в Берлине в рамках программы Generation 14 plus. На международном фестивале независимого кино "Сандэнс" в США фильм был удостоен награды за лучшую режиссуру.

"Атлантида" Валентина Васяновича

Эта кинодрама рассказывает о будущей победе Украины в войне с Россией и деоккупации Донбасса. В "Атлантиде", снятой в 2019 году, события развиваются в 2025-м в Донбассе - как бы через год после окончания войны. Территория уже признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными. Главный герой Сергей, воевавший в украинской армии, пытается найти себя в гражданской жизни на востоке страны. Его сыграл Андрей Рымарук, сам воевавший в 2015-2016 годах и служивший в вооруженных силах Украины.

Сцена из фильма Атлантида (2019) Валентина Васяновича

Сцена из фильма "Атлантида" (2019) Валентина Васяновича

По словам автора фильма-антиутопии, эта катастрофа "просачивается везде через людей, все имеют дело с какой-то прошлой травмой и пытаются вытянуть из себя нечто вроде жизни". Мировая премьера ленты состоялась 4 сентября 2019 года на 76-м Венецианском международном кинофестивале, в честь чего над островом Лидо подняли флаг Украины. На этом же кинофестивале в программе "Горизонты" картина получила приз как лучший фильм.

"Гвоздь" Филиппа Сотниченко

Валентина живет и работает юристом в одном из банков Лихтенштейна, а пока ей не исполнилось 13 лет, она жила в Киеве. В 1996 году Валентина эмигрировала в Швейцарию вместе с матерью и отчимом.

Сцена из фильма Гвоздь (2016) Филипа Сотниченко

Сцена из фильма "Гвоздь" (2016) Филипа Сотниченко

Двадцать лет спустя вдруг обнаруживаются видеокассеты, воскрешающие ее украинское прошлое - прошлое, которое кажется таким далеким и близким одновременно. Короткометражка "Гвоздь" (2016) стала дипломной работой молодого режиссера Филиппа Сотниченко.

"Вулкан" Романа Бондарчука

По дороге в Крым, куда он отправился в инспекционную поездку по поручению ОБСЕ, переводчик Лукас при странных обстоятельствах теряется в южноукраинской степи. Городской парень не знает, куда податься, и находит приют в доме местного жителя Вовы. Вова открывает Лукасу глаза на совершенно незнакомую ему жизнь, которая кажется полностью оторванной от любой узнаваемой структуры (кадр из фильма - на заглавном фото).

Очарованный своим новым знакомым и его дочерью Марушкой, в которую он влюбляется, Лукас постепенно перестает презирать провинциальную жизнь и отправляется на поиски счастья, о существовании которого он даже не подозревал. Украинско-немецко-монакский драматический фильм "Вулкан" (2018) - полнометражный режиссерский дебют Романа Бондарчука. Он получил несколько наград на международных кинофестивалях.

"Мои мысли молчат" Антонио Лукича

Звукорежиссеру-неудачнику и пессимисту по жизни Вадиму 22 года. Через три месяца он уезжает в Канаду. Навсегда. Но вдруг он получает заказ - записать пение очень редкой птицы, которая обитает только в горах Закарпатской области в Украине.

Кадр из фильма Мои мысли молчат (2019) Антонио Лукича

Кадр из фильма "Мои мысли молчат" (2019) Антонио Лукича

Действие эксцентричной и трогательной комедии "Мои мысли молчат" (2019) разворачивается вокруг путешествия Вадима и его матери на запад Украины. Поездка становится для героев шансом не только выяснить отношения, но и задуматься о том, что значит для человека дом, идентичность.

Фильм был впервые показан в июле 2019 года на кинофестивале в Карловых Варах и получил спецприз жюри. В Украине премьера фильма состоялась во время Одесского международного кинофестиваля, где работа Антонио Лукича была удостоена приза зрительских симпатий. Также картина награждена премией ФИПРЕССИ как лучший украинский фильм и за лучшую мужскую роль.

"Тетрадь войны" Романа Любого

Документальный фильм "Тетрадь войны" (2020) Романа Любого смонтирован из личных видеозаписей с телефонов, камкордеров, фотоаппаратов украинских солдат и повествует о судьбе пяти украинских военных. Зритель совершает сюрреалистическое путешествие на фронт войны с Россией и в загробную жизнь, где господствуют предписания, отличные от законов обычного мира. Герои просыпаются и засыпают, радуются и плачут, постоянно ощущая, что запись может закончиться в любой момент. Всего у фильма 18 соавторов. Некоторые из них уже погибли.

Сцена из фильма Тетрадь войны (2020) Романа Любого

Сцена из фильма "Тетрадь войны" (2020) Романа Любого

Мировая премьера фильма состоялась на международном фестивале документального кино Docudays в Украине в 2020 году, где он получил приз зрительских симпатий и две специальные награды, а также одержал победу на международном кинофестивале Kharkiv Meet Docs в Харькове.

"Территория пустых окон" Зои Лактионовой

Эта короткометражка была снята в 2020-м - задолго до 24 февраля 2022 года. Повествует она о влиянии войны в Донбассе на экологию и жителей Мариуполя - людей старшего поколения. От стресса, которому они подвержены ежедневно, они могут умереть, но и уехать никуда не могут, потому что приросли к месту.

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    Автор: Николас Фишер, Элла Володина


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