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Фермеры трех стран протестовали против аграрной политики ЕС

Евгений Жуков
9 марта 2024 г.

Очередная акция протеста фермеров прошла на территории Польши, на стыке границ с Германией и Чехией. Около 400 участников на 150 тракторах заблокировали длинную трассу.

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Протестующие польские фермеры
Протестующие польские фермерыФото: Kacper Pempel/REUTERS

Фермеры из Германии, Польши и Чехии провели совместную акцию протеста против сельскохозяйственной политики ЕС и импорта дешевой сельхозпродукции из Украины. Как сообщили организаторы мероприятия с немецкой стороны, в ней приняли участие в общей сложности около 400 фермеров, прибывших в субботу, 9 марта, к стыку границ трех стран возле польского города Богатыня на 150 тракторах.

Протестующие заблокировали длинную дорогу с двумя круговыми развязками, что привело к образованию пробок, передает агентство dpa. Поскольку акция протеста проходила на польской стороне границы, полиция ФРГ была лишь проинформирована о ее проведении, но не имеет детальных сведений.

В совместном обращении к правительству Германии и Еврокомиссии аграрии призвали пересмотреть единую сельскохозяйственную политику ЕС. Они также подвергли критике принятый Брюсселем "Европейский зеленый курс" (European Green Deal), направленный на достижение климатической нейтральности странами-членами ЕС к 2050 году, в том числе, путем внедрения методов "устойчивого сельского хозяйства".

Чешские, немецкие и польские фермеры, кроме того, требуют не допустить бесконтрольного ввоза в Европу импортных товаров, например зерна из Украины, опасаясь, что он может разрушить рынки всех трех стран.

После полномасштабного вторжения России в Украину Брюссель приостановил действие всех импортных пошлин и квот на агропродукцию из Украины, чтобы помочь стране экономически.

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