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Власти ФРГ готовятся отразить крупную кибератаку

Виталий Кропман
9 мин. назад

В рамках учений Lükex 23 будет отрабатываться попытка срыва деятельности правительства ФРГ в результате масштабной кибератаки. Непосредственного влияния на жизнь граждан страны учения не окажут.

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Фото: Silas Stein/dpa/picture alliance

По меньшей мере восемь федеральных земель, Вооруженные силы Германии, полиция ФРГ и ряд правительственных органов будут задействованы в учениях по отражению масштабной кибератаки на органы власти и управления. "В настоящее время многочисленные федеральные и земельные ведомства и подчиненные им органы власти ведут совместную подготовку", - говорится в ответе Федерального ведомства по гражданской обороне и помощи при стихийных бедствиях (BBK), цитируемом агентством dpa в пятницу, 14 июля.

Точный сценарий Lükex 23, которые начнутся 27 сентября и продлятся два дня, не будет обнародован, чтобы не поставить под угрозу эффект учений, пояснил представитель ведомства. По его словам, хотя в тренировках примут участие более 50 органов власти и более тысячи человек, население вряд ли обратит на это внимание, поскольку непосредственного влияния на жизнь граждан страны проведение учений не окажет.

Lükex 23 станут девятыми общенациональными антикризисными учениями. Изначально они были перенесены на 2022 год в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а затем на 2023 год из-за войны России против Украины. Как пояснил представитель ведомства, персонал, отвечающий за антикризисное управление, был очень занят текущей ситуацией, что затруднило бы подготовку к учениям.

Кибератаки на Германию участились

Германия в последние годы неоднократно подвергалась мощным кибератакам. В 2020 году злоумышленники атаковали компьютерную сеть университетской клиники в Дюссельдорфе. Были отменены плановые операции, не работало отделение неотложного приема, как минимум один человек скончался.

В июле 2021 года был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с хакерской атакой на администрацию округа Анхальт-Биттерфельд в федеральной земле Саксония-Анхальт, в результате которой местные власти не смогли выплачивать пособия по социальному обеспечению и материальную помощь.

После начала войны в Украине российские хакеры неоднократно атаковали правительственные сайты ФРГ. Так, 7 мая 2022 года нападкам подверглись, в частности, порталы министерства обороны, бундестага, федеральной полиции и ряда полицейских служб федеральных земель. Кроме того, был временно недоступен сайт канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Ответственность за атаки взяли на себя хакеры российского объединения Killnet, опубликовавшие соответствующее сообщение в Telegram-канале. По данным Spiegel, это были акции протеста против поставок вооружения Украине.

В январе 2023 года группировка Killnet организовала DDoS-атаки на сайты немецких аэропортов, органов власти и организаций финансового сектора.

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