 ФБР опубликовало первый рассекреченный документ о терактах 9/11 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.09.2021

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Мир

ФБР опубликовало первый рассекреченный документ о терактах 9/11

В 20-ю годовщину терактов в США ФБР обнародовало первый из рассекреченных документов. В нем не содержится доказательств причастности к заговору Эр-Рияда.

Сотрудники ФБР на частной церемонии на Манхэттене, посвященной 20-летию терактов 11 сентября 2001 г.

Сотрудники ФБР на частной церемонии на Манхэттене, посвященной 20-летию терактов 11 сентября 2001 года

Выполняя указ главы Белого дома Джо Байдена о рассекречивании материалов по терактам 11 сентября 2001 года, Федеральное бюро расследований США (ФБР) опубликовало поздно вечером в субботу, 11 сентября, первый из рассекреченных документов. В 16-страничном документе описываются контакты в США двух террористов с их сообщниками, имеющими гражданство Саудовской Аравии, но не содержится доказательств причастности к заговору саудовского правительства.

В документе, датированном 4 апреля 2016 года и опубликованном с купюрами в 20-ю годовщину терактов, описывается интервью 2015 года с человеком, который подавал заявление на получение гражданства США, а многими годами ранее неоднократно контактировал с гражданами Саудовской Аравии, оказывавшими, по мнению следователей, "значительную материально-техническую поддержку" нескольким угонщикам самолетов 11 сентября.

Саудовское посольство в США приветствовало полное рассекречивание

Несколькими днями ранее посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне заявило, что поддерживает полное рассекречивание всех документов как способ "раз и навсегда покончить с необоснованными обвинениями в адрес королевства", и назвало любое утверждение о причастности Саудовской Аравии является "категорически ложным". Правительство в Эр-Рияде все время отрицало свою причастность к терактам в США. На публикацию ФБР саудовские власти пока не отреагировали.

3 сентября Джо Байден распорядился рассекретить информацию, связанную с террористическими атаками 11 сентября 2001 года, если общественный интерес к ней превышает возможный ущерб для национальной безопасности Соединенных Штатов. Таким образом, президент США приступил к выполнению своего предвыборного обещания.

Ранее семьи некоторых погибших в результате терактов отказались принять участие в памятных мероприятиях по случаю 20-летней годовщины трагедии, если Байден не обнародует секретные документы. В основном родственники жертв 11 сентября имели в виду данные, которые могут пролить свет на роль, которую, как они считают, играла в терактах Саудовская Аравия.

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  • Музей 11 сентября

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  • Музей 11 сентября

    Музей 11 сентября в Нью-Йорке

    Лестница в темноту

    По пути в залы нового музея посетители проходят мимо стальных несущих конструкций, оставшихся от стоявшего на этом месте небоскреба. Сама экспозиция расположена под землей.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11 сентября в Нью-Йорке

    Хроника трагедии

    События этого трагического дня в истории США документированы в музее с помощью многочисленных фотографий и видеозаписей.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11 сентября в Нью-Йорке

    Разрушительная сила

    Этот клубок из металлических фрагментов - остатки телевизионных и радиоантенн, находившихся на Северной башне ВТЦ.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11 сентября в Нью-Йорке

    Спасенные

    В нескольких витринах выставлены покрытые пылью туфли, ботинки и кроссовки людей, которым удалось спастись.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11 сентября в Нью-Йорке

    Люди долга

    Покореженная пожарная машина напоминает о 343 погибших пожарных и спасателях, выполнявших свой долг на месте катастрофы.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11 сентября в Нью-Йорке

    Путь к спасению

    "Лестница выживших" - последняя надземная часть, оставшаяся от разрушенных башен Всемирного торгового центра. Именно по этой лестнице в день теракта многие смогли покинуть горевшие здания.

  • Музей 11 сентября

    Музей 11 сентября в Нью-Йорке

    Террористы

    В последнем зале - информация о террористах, угнавших гражданские самолеты и совершивших террористическую атаку, а также об "Аль-Каиде".

  • Музей 11 сентября

    Музей 11 сентября в Нью-Йорке

    Сила памяти

    "Никакой террористический акт не способен сломить единую, стойкую и бесстрашную нацию. Ничто не может сокрушить нас", - заявил президент США Барак Обама, участвовавший в церемонии открытия музея 11 сентября.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Максим Нелюбин


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Теракты 9/11: Мохаммед Атта - студент Гамбургского университета и ... пилот-смертник (10.11.2021)

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20 лет после терактов в Нью-Йорке: исламисты в Германии

В 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года в США над Кабулом снова развевается флаг талибов. Эксперты опасаются, что Афганистан опять станет оплотом террористов, в том числе - немецких джихадистов.  

Нью-Йорк, 11 сентября: 2001 и 2006

Фотогалероея DW.  

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